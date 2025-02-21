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Posted 21 февраля, 11:00

Published 21 февраля, 11:00

Modified 21 февраля, 12:12

Updated 21 февраля, 12:12

Зарезавший жену и ее парня житель Ачинска хочет уйти на СВО

Зарезавший жену и ее парня житель Ачинска хочет уйти на СВО

21 февраля 2025, 11:00
Фото: СК Красноярского края.
Житель Ачинска, который убил жену и ее возлюбленного, собирается уйти на СВО.

По версии следствия, женщина разводилась с 36-летним мужем и жила с другим. В один день муж зарезал их обоих и попытался совершить суицид. От брака осталась пятилетняя дочь.

О намерениях обвиняемого в убийстве уйти на СВО рассказала телеканалу «ОСА» мать погибшей Надежда. Она заявила, что мужчина и ранее угрожал ее дочери, а теперь собирается уйти на СВО, а после может забрать ребенка:

«Он хочет уйти на СВО, чтобы избежать наказания, а не искупить вину. А потом потребует дочку, ведь его не лишат родительских прав. Девочка знает, что он убил маму, и боится его. Конечно, мы не отдадим. Поэтому мы боимся, что его ничего не остановит и он будет мстить нам всем».

Надежда заявляет, что у ее бывшего зятя не было желания идти на СВО, пока он не осознал, что ему грозит пожизненное за двойное убийство.

Женщина, как передают журналисты, сообщила свои опасения следователям. Также она подала иск о лишении зятя родительских прав и сейчас оформляет опеку над внучкой.

В СК сообщили «Проспекту Мира», что обвиняемый «на данный момент никакого заявления о заключении контракта не писал».

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#Владислав Савончик#Дети#Убийство#Ачинск#СВО#Опека#Пожизненное
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