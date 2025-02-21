Зарезавший жену и ее парня житель Ачинска хочет уйти на СВО

О намерениях обвиняемого в убийстве уйти на СВО рассказала телеканалу «ОСА» мать погибшей Надежда. Она заявила, что мужчина и ранее угрожал ее дочери, а теперь собирается уйти на СВО, а после может забрать ребенка: