37-летний горожанин: как выглядит среднестатистический мужчина из Красноярского края

Posted 21 февраля, 07:36
Published 21 февраля, 07:36
Modified 21 февраля, 09:45
Updated 21 февраля, 09:45
По данным на начало 2024 года, в Красноярском крае живут 1,3 миллиона мужчин — это 46,4% от всего населения региона. Средний возраст — 37 лет. Мужчин старше 90 лет — 1,5 тысячи.
Как утверждают статистики, почти 65% мужчин женаты, около 22% — никогда не состояли в браке. 9,5% — разведены, еще 4% являются вдовцами.
Около 79% мужчин проживают в городах. Больше 64% имеют профессиональное образование.
Также в Красноярскстате назвали топ-3 сферы, в которых преобладают мужчины: строительство (88,1%), добыча полезных ископаемых (83,8%) и энергетика (81,8%).