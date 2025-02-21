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Posted 21 февраля, 07:36

Published 21 февраля, 07:36

Modified 21 февраля, 09:45

Updated 21 февраля, 09:45

Статистики рассказали, как выглядит портрет среднестатистического красноярца

37-летний горожанин: как выглядит среднестатистический мужчина из Красноярского края

21 февраля 2025, 07:36
Фото: prmira.ru.

Статистики рассказали, как выглядит портрет среднестатистического красноярца

В Красноярскстате перед 23 февраля составили портрет среднестатистического мужчины в Красноярском крае.

По данным на начало 2024 года, в Красноярском крае живут 1,3 миллиона мужчин — это 46,4% от всего населения региона. Средний возраст — 37 лет. Мужчин старше 90 лет — 1,5 тысячи.

Как утверждают статистики, почти 65% мужчин женаты, около 22% — никогда не состояли в браке. 9,5% — разведены, еще 4% являются вдовцами.

Около 79% мужчин проживают в городах. Больше 64% имеют профессиональное образование.

Также в Красноярскстате назвали топ-3 сферы, в которых преобладают мужчины: строительство (88,1%), добыча полезных ископаемых (83,8%) и энергетика (81,8%).

  • Ранее эксперты составили портрет красноярского туриста. Выяснилось, что больше 52% красноярских туристов — мужчины. Основной возраст путешественников составляет 35 лет — 44 года.
  • Чаще всего в Красноярск приезжают туристы из Иркутской области (15,5%), Хакасии (9,5%), Кузбасса (8,5%), Новосибирской области (8,5%) и Тывы (5%).
  • На исследование туристического потока краевые власти направили из бюджета 1,5 миллиона рублей.
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярский край#Красноярскстат#Мужчины#Портрет
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