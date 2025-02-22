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Posted 22 февраля, 04:04

Published 22 февраля, 04:04

Modified 22 февраля, 04:19

Updated 22 февраля, 04:19

Красноярец с газовым баллончиком напал на женщину и отнял сумку

Красноярец с газовым баллончиком напал на женщину и отнял сумку

22 февраля 2025, 04:04
Фото: МВД 24.
Житель Красноярска напал на 49-летнюю женщину. Он обрызгал ее газовым баллончиком и забрал сумку, где лежали банковские карты. На краденную карту он купил сигареты и его поймали

Женщина рассказала полицейским, что вечером на улице Вавилова на нее напал неизвестный. Оперативники установили личность и местонахождение подозреваемого.

Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 44-летний мужчина. Его задержали в мусоросортировочном комплексе, где неофициально подрабатывал.

Он успел воспользоваться похищенной картой — купил сигареты в супермаркете.

Видео: МВД 24.

Против него возбудили дело за разбой (часть 2 статьи 162 УК РФ) и отправили под арест. Максимальное наказание по этой статье — 10 лет колонии.

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