Красноярец с газовым баллончиком напал на женщину и отнял сумку

Житель Красноярска напал на 49-летнюю женщину. Он обрызгал ее газовым баллончиком и забрал сумку, где лежали банковские карты. На краденную карту он купил сигареты и его поймали

Женщина рассказала полицейским, что вечером на улице Вавилова на нее напал неизвестный. Оперативники установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 44-летний мужчина. Его задержали в мусоросортировочном комплексе, где неофициально подрабатывал. Он успел воспользоваться похищенной картой — купил сигареты в супермаркете. Видео: МВД 24 . Против него возбудили дело за разбой (часть 2 статьи 162 УК РФ) и отправили под арест. Максимальное наказание по этой статье — 10 лет колонии. Читайте также: Пятиклассник распылил баллончик в красноярской школе. Нескольким детям стало плохо Красноярка распылила баллончик в троллейбусе. Пострадали пассажир и водитель В Ачинске от взрыва баллончика освежителя выбило окна и входную дверь