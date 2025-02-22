Красноярец с газовым баллончиком напал на женщину и отнял сумку

Posted 22 февраля, 04:04
Published 22 февраля, 04:04
Modified 22 февраля, 04:19
Updated 22 февраля, 04:19
Женщина рассказала полицейским, что вечером на улице Вавилова на нее напал неизвестный. Оперативники установили личность и местонахождение подозреваемого.
Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 44-летний мужчина. Его задержали в мусоросортировочном комплексе, где неофициально подрабатывал.
Он успел воспользоваться похищенной картой — купил сигареты в супермаркете.
Против него возбудили дело за разбой (часть 2 статьи 162 УК РФ) и отправили под арест. Максимальное наказание по этой статье — 10 лет колонии.