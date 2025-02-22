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Posted 22 февраля, 07:37

Published 22 февраля, 07:37

Modified 22 февраля, 07:46

Updated 22 февраля, 07:46

Красноярка Мирра Андреева стала самой молодой финалисткой турнира WTA 1000

Красноярка Мирра Андреева стала самой молодой финалисткой турнира WTA 1000

22 февраля 2025, 07:37
Фото: Christopher Pike / Getty Images.
17-летняя уроженка Красноярска Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой, вышедшей в финал турнира WTA-1000.

Красноярка победила седьмую ракетку мира Елену Рыбакину и прошла в финал. 18 лет Андреевой исполнится только в апреле.

Сейчас она занимает 14-е место в мировом рейтинге теннисисток. Как пишет РБК, после обновления рейтинга она станет первой ракеткой России и 11-й ракеткой мира.

За выход в финал Андреева заработала более 350 тысяч долларов призовых. Победительница турнира получит 600 тысяч долларов.

  • На Олимпийских играх 2024 года в парном разряде Андреева завоевала серебро.
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#Владислав Савончик#Красноярск#Теннис#Мирра Андреева
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