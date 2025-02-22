Красноярка Мирра Андреева стала самой молодой финалисткой турнира WTA 1000

Posted 22 февраля, 07:37
Published 22 февраля, 07:37
Modified 22 февраля, 07:46
Updated 22 февраля, 07:46
Красноярка победила седьмую ракетку мира Елену Рыбакину и прошла в финал. 18 лет Андреевой исполнится только в апреле.
Сейчас она занимает 14-е место в мировом рейтинге теннисисток. Как пишет РБК, после обновления рейтинга она станет первой ракеткой России и 11-й ракеткой мира.
За выход в финал Андреева заработала более 350 тысяч долларов призовых. Победительница турнира получит 600 тысяч долларов.