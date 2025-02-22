Красноярцы составили топ вкусной лапши быстрого приготовления

Posted 22 февраля, 06:51
Published 22 февраля, 06:51
Modified 22 февраля, 06:53
Updated 22 февраля, 06:53
Опрос провело издание Ngs24.ru — в нем приняли участие 2590 пользователи. Первое место занял «Доширак». За него проголосовали 1529 человек (59% от всех участников опроса). Некоторые пользователи поспорили о красном и зеленом дошираке:
«Ем только зелёный „Дошик“. Красный можно кушать только в закуску с Ессентуками и около реанимационного отделения»
«Красный „Дошик“ — топ за свои деньги. Если говорить о самой вкусной, то понятно, что чем дороже лапша, тем она вкуснее <…>. Если же говорить о соотношении цена/вкус, то легендарный красный „Дошик“ всплывает сам собой»
На втором месте — «Роллтон» с голосами 285 пользователей (11% от общего числа опрошенных).
Третье место — Big Bon, которые забрал 228 голоса пользователей (9% опрошенных).
В топ не попали «Чан рамен» (7%), Buldak (5%), «Чачжан мён» и «Биг ланч» (по 3%), Nongshim, Siem Sam и Sen Soy (по 1%).
Некоторые читатели заявили, что цены на лапшу быстрого приготовления высокие, поэтому проще купить нормальных продуктов и питаться правильно:
«Отварные макароны с сливочным маслом и настоящей куриной котлетой в сырном соусе, то на то и выходит по цене пачки „Доширака“"