Школьный психолог из Красноярска заложила квартиру и отдала 4,5 млн мошенникам

Как рассказали в прокуратуре, в октябре 2024 года женщина начала переписываться с незнакомцем, который состоял с ней в общих чатах в «Телеграме». Он рассказывал об инвестировании, а женщина поделилась, что хочет купить квартиру для сына. Новый знакомый предложил помочь с инвестированием, она согласилась.