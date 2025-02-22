Школьный психолог из Красноярска заложила квартиру и отдала 4,5 млн мошенникам

Posted 22 февраля, 02:48
Published 22 февраля, 02:48
Modified 22 февраля, 02:52
Updated 22 февраля, 02:52
Как рассказали в прокуратуре, в октябре 2024 года женщина начала переписываться с незнакомцем, который состоял с ней в общих чатах в «Телеграме». Он рассказывал об инвестировании, а женщина поделилась, что хочет купить квартиру для сына. Новый знакомый предложил помочь с инвестированием, она согласилась.
Операции проводились через криптовалюту. Для этого она зарегистрировалась на платформе и перечислила знакомому 106 тысяч рублей.
Доход на кошельке рос, поэтому женщина решила увеличить вложения. Перед Новым годом она частями вносила на «вклад» новые взносы. Так перевела 900 тысяч рублей.
Далее в беседу включился еще один парень. Ее уговорили снять обременение банка с квартиры, ей оформили кредит под залог единственного жилья. Затем она взяла еще кредит на 500 тысяч рублей.
Когда мошенники попросили взнос за вывод средств и стали по очереди пропадать из чатов, женщина поняла, что ее обманули.
«Я была в плохом самочувствии, спутанном сознании. О подобных способах мошенничества не знала. То, что мне звонили через мессенджеры и по видеосвязи неизвестные люди, тоже странным не показалось», — рассказала потерпевшая.
С начала года жертвами интернет-мошенников стал 1161 житель края. У них похитил 279,8 млн рублей.
Процент раскрываемости таких преступлений, как заявляет прокуратура, составляет 15,8% (раскрыто 146 преступлений). В суды края направлено 10 уголовных дел о преступлениях в сфере мобильного мошенничества.