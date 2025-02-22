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Posted 22 февраля, 03:15

Published 22 февраля, 03:15

Modified 22 февраля, 03:18

Updated 22 февраля, 03:18

Спасатели запретили выезжать на лед Красноярского водохранилища и сделали траншею

Спасатели запретили выезжать на лед Красноярского водохранилища и сделали траншею

22 февраля 2025, 03:15
Фото: Администрация города Дивногорска.
Краевые спасатели ограничили въезд на красноярское водохранилище и прорыли траншею в 40 сантиметров на съезде в районе залива Шумиха. Выезд в других местах также запрещен — за это грозит штраф.

В мэрии Дивногорска сообщили, что несмотря на конец февраля, лед на водохранилище до сих пор не встал — толщина не достигла нормативных показателей, чтобы открыть официальный автозимник.

В администрации отметили, что на водохранилище нет безопасных мест для передвижения на автомобиле. «Даже пешие прогулки по льду требуют особой осторожности, особенно в районе правого берега и у скал залива Бирюса».

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