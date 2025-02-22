Спасатели запретили выезжать на лед Красноярского водохранилища и сделали траншею

Posted 22 февраля, 03:15
Published 22 февраля, 03:15
Modified 22 февраля, 03:18
Updated 22 февраля, 03:18
В мэрии Дивногорска сообщили, что несмотря на конец февраля, лед на водохранилище до сих пор не встал — толщина не достигла нормативных показателей, чтобы открыть официальный автозимник.
В администрации отметили, что на водохранилище нет безопасных мест для передвижения на автомобиле. «Даже пешие прогулки по льду требуют особой осторожности, особенно в районе правого берега и у скал залива Бирюса».