В Красноярске во время НМУ нашли «источник вредных выбросов»

Posted 22 февраля, 10:24
Published 22 февраля, 10:24
Modified 22 февраля, 10:35
Updated 22 февраля, 10:35
Как рассказали в ведомстве, в 2006 году предприниматель построил здание на улице Говорова и открыл в нем кафе, автомойку и склад-магазин. Для отопления он установил угольный котел мощностью 140 кВт.
«Через короткую трубу на крыше здания опасные выбросы попадают напрямую в атмосферу и в окна ближайших многоквартирных домов. Коммерсант об экологии не позаботился и не оборудовал источник загрязнения атмосферы газоочистным устройством. На учет в минэкологии объект он не поставил», — сообщили в прокуратуре.
В ведомстве сообщили, что часть нарушений предприниматель устранил, но газоочистительное оборудование не поставил. Суд удовлетворил требования прокуратуры. Теперь котельное оборудование не работает.