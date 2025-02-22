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Posted 22 февраля, 10:24

Published 22 февраля, 10:24

Modified 22 февраля, 10:35

Updated 22 февраля, 10:35

В Красноярске во время НМУ нашли «источник вредных выбросов»

В Красноярске во время НМУ нашли «источник вредных выбросов»

22 февраля 2025, 10:24
Фото: Прокуратура Красноярского края.
В Красноярске по требованию прокуратуры приостановили работу «источника вредных выбросов в атмосферу» в Ленинском районе.

Как рассказали в ведомстве, в 2006 году предприниматель построил здание на улице Говорова и открыл в нем кафе, автомойку и склад-магазин. Для отопления он установил угольный котел мощностью 140 кВт.

«Через короткую трубу на крыше здания опасные выбросы попадают напрямую в атмосферу и в окна ближайших многоквартирных домов. Коммерсант об экологии не позаботился и не оборудовал источник загрязнения атмосферы газоочистным устройством. На учет в минэкологии объект он не поставил», — сообщили в прокуратуре.
Видео: Прокуратура Красноярского края.

В ведомстве сообщили, что часть нарушений предприниматель устранил, но газоочистительное оборудование не поставил. Суд удовлетворил требования прокуратуры. Теперь котельное оборудование не работает.

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