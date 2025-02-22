В Москве подвели результаты работы III Форума будущих технологий

Для успешного развития инновационных отраслей необходима собственная материальная база, включающая технологии, сырье и бизнес-процессы. Об этом заявил Денис Мантуров, первый зампредседателя Правительства РФ, сопредседатель оргкомитета форума. Он подчеркнул, что эти отрасли обеспечивают российский рынок различными сплавами, полимерами и композитами, а также высокотехнологичными материалами и базовыми веществами. Мантуров отметил, что данная индустрия должна отличаться инновационностью в первую очередь.