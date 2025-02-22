В Москве подвели результаты работы III Форума будущих технологий

Posted 22 февраля, 16:47
Published 22 февраля, 16:47
Modified 22 февраля, 16:47
Updated 22 февраля, 16:47
Участники форума обсуждали возможности развития индустрии новых материалов и химии, видя в ней основу для инновационной экономики на долгосрочную перспективу. Об этом сообщает muksun.fm.
Для успешного развития инновационных отраслей необходима собственная материальная база, включающая технологии, сырье и бизнес-процессы. Об этом заявил Денис Мантуров, первый зампредседателя Правительства РФ, сопредседатель оргкомитета форума. Он подчеркнул, что эти отрасли обеспечивают российский рынок различными сплавами, полимерами и композитами, а также высокотехнологичными материалами и базовыми веществами. Мантуров отметил, что данная индустрия должна отличаться инновационностью в первую очередь.
В 2025 году форум собрал более 1,7 тысячи участников из России и тридцати семи других стран. В числе гостей было более 350 отечественных и иностранных предпринимателей. Об этом сообщил Антон Кобяков, советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума.
Программа форума включала четыре тематических раздела и тридцать семь сессий, в рамках которых были запланированы выступления более чем 230 спикеров и модераторов.
Эксперты рассмотрели, как можно ускорить внедрение новых материалов. Также они предложили пути достижения технологического лидерства России. Одним из ключевых вопросов стало обсуждение подготовки квалифицированных специалистов для индустрии новых материалов и химии.
Также на форуме прошли дискуссии, на которых были затронуты вопросы международного сотрудничества и ведения совместных проектов. Эксперты обсудили, как сохранить технологический суверенитет, одновременно укрепляя партнерские связи с зарубежными странами.
На площадке форума работала выставка инновационных разработок, где ведущие российские корпорации и научные организации представили достижения наукоемких компаний и производств.
В рамках форума был подписан ряд партнерских соглашений. Напомним, что информационным партнером мероприятия выступил медиахолдинг 1MI.