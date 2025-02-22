Восьмиклассник из Красноярского края «минировал» школы. Ему грозит колония

Posted 22 февраля, 09:37
Published 22 февраля, 09:37
Modified 22 февраля, 09:39
Updated 22 февраля, 09:39
Как сообщили в полиции, анонимные звонки в три школы Лесосибирска поступили в один день — 12 февраля. Сообщения оказались ложными.
Сотрудники МВД и ФСБ выяснили, что ко лже-минированию причастен школьник.
«Установлено, что он является заказчиком заведомо ложных сообщений об актах терроризма, администрировал телеграм-канал соответствующей тематики. Мотивом совершения правонарушения послужило желание сорвать учебный процесс», — сообщили в пресс-службе полиции.
Против восьмиклассника возбудили три уголовных дела за ложные сообщения об акте терроризма (часть 2 статьи 207 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — 5 лет лишения свободы.
Школьник признался в преступлениях.