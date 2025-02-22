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Posted 22 февраля, 09:37

Published 22 февраля, 09:37

Modified 22 февраля, 09:39

Updated 22 февраля, 09:39

Восьмиклассник из Красноярского края «минировал» школы. Ему грозит колония

Восьмиклассник из Красноярского края «минировал» школы. Ему грозит колония

22 февраля 2025, 09:37
Фото: МВД 24.
В Лесосибирске задержали 14-летнего парня, которого в ложном минировании трех школ.

Как сообщили в полиции, анонимные звонки в три школы Лесосибирска поступили в один день — 12 февраля. Сообщения оказались ложными.

Сотрудники МВД и ФСБ выяснили, что ко лже-минированию причастен школьник.

«Установлено, что он является заказчиком заведомо ложных сообщений об актах терроризма, администрировал телеграм-канал соответствующей тематики. Мотивом совершения правонарушения послужило желание сорвать учебный процесс», — сообщили в пресс-службе полиции.
Видео: МВД 24.

Против восьмиклассника возбудили три уголовных дела за ложные сообщения об акте терроризма (часть 2 статьи 207 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — 5 лет лишения свободы.

Школьник признался в преступлениях.

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#Владислав Савончик#Видео#Терроризм
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