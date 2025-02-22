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Posted 22 февраля, 05:31

Published 22 февраля, 05:31

Modified 22 февраля, 05:33

Updated 22 февраля, 05:33

Жительница края отсудила деньги за неиспользованные тренировки и компенсацию

Жительница края отсудила деньги за неиспользованные тренировки и компенсацию

22 февраля 2025, 05:31
Фото: Роспотребнадзор Красноярского края.
Фитнес-клуб отказался возвращать жительница Норильска деньги за неиспользованные фитнес-тренировки. Она смогла их отсудить, а также получить компенсацию морального вреда.

Женщина купила месячный абонемент в фитнес-клуб «Максимус» стоимостью 6,5 тысячи рублей. Весь абонемент она не использовала, так как её не устроило качество обслуживания.

Клиентка написала заявление на возврат оставшихся средств за неиспользованные дни в размере 4332 рублей (20 дней по 216,6 рублей). Фитнес-центр отказался выплачивать эту сумму, поэтому женщина решила обратиться в суд.

Роспотребнадзора дал заключение, чтобы защитить права потребителя.

Суд удовлетворил исковые требования: договор об оказании услуг был расторгнут, ИП Горбань И.В. обязан выплатить потребителю 7 975 рублей, в том числе штраф и моральный ущерб.

Решение суда вступило в законную силу.

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#Владислав Савончик#Норильск#Суд#Моральный вред#Компенсация#Права потребителей#Фитнес-клуб
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