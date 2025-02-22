Жительница края отсудила деньги за неиспользованные тренировки и компенсацию

Posted 22 февраля, 05:31
Published 22 февраля, 05:31
Modified 22 февраля, 05:33
Updated 22 февраля, 05:33
Женщина купила месячный абонемент в фитнес-клуб «Максимус» стоимостью 6,5 тысячи рублей. Весь абонемент она не использовала, так как её не устроило качество обслуживания.
Клиентка написала заявление на возврат оставшихся средств за неиспользованные дни в размере 4332 рублей (20 дней по 216,6 рублей). Фитнес-центр отказался выплачивать эту сумму, поэтому женщина решила обратиться в суд.
Роспотребнадзора дал заключение, чтобы защитить права потребителя.
Суд удовлетворил исковые требования: договор об оказании услуг был расторгнут, ИП Горбань И.В. обязан выплатить потребителю 7 975 рублей, в том числе штраф и моральный ущерб.
Решение суда вступило в законную силу.