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Posted 22 февраля, 04:48

Published 22 февраля, 04:48

Modified 22 февраля, 04:50

Updated 22 февраля, 04:50

Жителю края дали 5 лет колонии за гибель пассажиров лодки

Жителю края дали 5 лет колонии за гибель пассажиров лодки

22 февраля 2025, 04:48
Фото: Прокуратура Красноярского края.
Суд приговорил к 5 годам колонии-поселения жителя Богучанского района. Он катался пьяным на моторной лодке и погубил двух человек.

Как рассказали в прокуратуре, в августе 2024 года 31-летний владелец моторной лодки «Крым» вместе с четырьмя друзьями отправился на рыбалку. Перед тем как отчалить от берега Ангары, они выпили спиртное. Спасательных жилетов на борту не было.

На пути лодочный мотор начал «барахлить», но не смотря на это водитель разогнался и резко повернул налево, от чего судно перевернулось, а все люди упали в ледяную воду. Двум пассажирам добраться до берега не удалось, других спасли рыбаки.

«Вода в реке была очень холодная, у меня перехватило дыхание и свело ноги. Меня и двух пассажиров спасли рыбаки. Остальные — утонули. Возможно, что мы наехали на какой-то предмет в воде. Не понимаю, что произошло», — заявил судоводитель.

Суд признал его виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации маломерного судна (ч. 4 ст. 263 УК РФ) и приговорил к 5 годам в колонии-поселении. Также на протяжении двух лет мужчина не сможет управлять водным транспортом.

 

Лодка конфискована в доход государства.

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#Владислав Савончик#Суд#Рыбалка#Лодка#Колония
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