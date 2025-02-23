prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 февраля, 13:13

Published 23 февраля, 13:13

Modified 23 февраля, 16:44

Updated 23 февраля, 16:44

Как приготовить еду на пару, чтобы это было вкусно? Советы

Как приготовить еду на пару, чтобы это было вкусно? Советы

23 февраля 2025, 13:13
Фото: www.freepik.com.
В краевом Роспотребнадзоре дали советы о том, как правильно готовить еду на пару.

Во-первых, при нарезке продуктов не измельчайте их слишком мелко, чтоб они в дальнейшем не превратились в «кашу». Во-вторых, куски мяса и овощей должны быть почти одинакового размера — это обеспечит равномерное приготовление блюда.

«Не стоит укладывать продукты в несколько слоев, лучше оставлять между кусочками небольшое пространство», — советуют в ведомстве.

При приготовлении нескольких разных продуктов следует учесть, что мясо и свеклу лучше выкладывать на нижний ярус — им нужно больше жара, рыбу и другие овощи — на верхние ярусы.

«При расчете времени варки учитывайте один факт — чем выше ярус, тем дольше будет происходить приготовление».

Крышка пароварки должна быть плотно закрыта, а в процессе приготовления нужно следить за количеством воды и при необходимости доливать её.

Не рекомендуется готовить в пароварке субпродукты, макароны из мягких сортов пшеницы, бобовые в виде зерен и грибы, которые требуют обязательного отваривания.

  • Ранее красноярские шеф-повара и бренд-шефы поделились местами, где они покупают мясо, овощи, рыбу, хлеб и другие продукты.
  • Еще красноярцам рассказали, чем полезен апельсиновый сок и кому его лучше не пить.
Читайте также:
Что есть, чтобы снизить риск появления рака? 7 правил питанияГде в Красноярске самая вкусная пицца? Подборка от фудблогераКариес, ожирение и диабет: красноярцам рассказали, чем опасна любовь к сладкому
#София Штейнберг#Люди#Общество#Еда#Красноярск#Роспотребнадзор#Готовка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика