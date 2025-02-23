Как приготовить еду на пару, чтобы это было вкусно? Советы

Posted 23 февраля, 13:13
Published 23 февраля, 13:13
Modified 23 февраля, 16:44
Updated 23 февраля, 16:44
Во-первых, при нарезке продуктов не измельчайте их слишком мелко, чтоб они в дальнейшем не превратились в «кашу». Во-вторых, куски мяса и овощей должны быть почти одинакового размера — это обеспечит равномерное приготовление блюда.
«Не стоит укладывать продукты в несколько слоев, лучше оставлять между кусочками небольшое пространство», — советуют в ведомстве.
При приготовлении нескольких разных продуктов следует учесть, что мясо и свеклу лучше выкладывать на нижний ярус — им нужно больше жара, рыбу и другие овощи — на верхние ярусы.
«При расчете времени варки учитывайте один факт — чем выше ярус, тем дольше будет происходить приготовление».
Крышка пароварки должна быть плотно закрыта, а в процессе приготовления нужно следить за количеством воды и при необходимости доливать её.
Не рекомендуется готовить в пароварке субпродукты, макароны из мягких сортов пшеницы, бобовые в виде зерен и грибы, которые требуют обязательного отваривания.