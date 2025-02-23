Когда делать прививку от клещевого энцефалита? Ответ Роспотребнадзора

Posted 23 февраля, 06:52
Published 23 февраля, 06:52
Modified 23 февраля, 09:05
Updated 23 февраля, 09:05
Клещи являются переносчиками вирусного энцефалита. Это острое инфекционное заболевание, которое поражает центральную нервную систему. В крайнем случае может привести к инвалидности или смерти.
В ведомстве отметили, что самый эффективный способ защиты от вируса — вакцинация. Сделать вакцину можно в любое время года, но специалисты советуют делать это осенью, зимой или ранней весной: то есть до начала активности клещей.
Сначала делают две прививки с интервалом от одного до семи месяцев. Потом, через 12 месяцев, ставится третья прививка в качестве ревакцинации. Потом необходимо ревакцинироваться раз в три года.