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Posted 23 февраля, 06:52

Published 23 февраля, 06:52

Modified 23 февраля, 09:05

Updated 23 февраля, 09:05

Когда делать прививку от клещевого энцефалита? Ответ Роспотребнадзора

Когда делать прививку от клещевого энцефалита? Ответ Роспотребнадзора

23 февраля 2025, 06:52
Фото: 1MI.
В краевом Роспотребнадзоре рассказали, как защитить себя от клещевого энцефалита.

Клещи являются переносчиками вирусного энцефалита. Это острое инфекционное заболевание, которое поражает центральную нервную систему. В крайнем случае может привести к инвалидности или смерти.

В ведомстве отметили, что самый эффективный способ защиты от вируса — вакцинация. Сделать вакцину можно в любое время года, но специалисты советуют делать это осенью, зимой или ранней весной: то есть до начала активности клещей.

Сначала делают две прививки с интервалом от одного до семи месяцев. Потом, через 12 месяцев, ставится третья прививка в качестве ревакцинации. Потом необходимо ревакцинироваться раз в три года.

  • В 2024 году первый укус клеща в крае произошел уже 2 апреля. Всего в прошлом году больше 14 тысяч жителей края пострадали от укусов клещей. У 266 человек нашли клещевой вирусный энцефалит, у 208 — боррелиоз, у 17 — сибирский клещевой тиф. Еще по одному человеку заболели эрлихиозом и анаплазмозом.
  • Ранее специалисты Роспотребнадзора Красноярского края рассказали, где в регионе будет много клещей в 2025 году.
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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Вакцинация#Клещевой энцефалит#Роспотребнадзор#Клещ
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