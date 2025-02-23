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Posted 23 февраля, 02:09

Published 23 февраля, 02:09

Modified 23 февраля, 02:09

Updated 23 февраля, 02:09

Красноярский кондуктор напала на девочку в автобусе и порвала ей куртку

Красноярский кондуктор напала на девочку в автобусе и порвала ей куртку

23 февраля 2025, 02:09
Фото: 2gis.ru.
В Красноярске кондуктор автобуса «накинулась» на 14-летнюю пассажирку и порвала ей вещи. Сейчас кондуктора ищет полиция.

Сообщение об инциденте появилось в телеграм-канале «112 Красноярск». Автор пота заявил, что в районе остановки «Мясокомбинат» в автобусе №11 кондуктор обвинила девочку в попытке расплатиться чужой картой и «устроила с ней драку».

«Кондуктор вообще неадекватная, у ребенка была истерика, кондуктор отобрала у ребенка карту, прямо в драку полезла, порвала на ребенке пуховик, оторвала карман и прямо била, кидалась. Если бы я не вмешалась и не попросила мужчину держать кондуктора, не знаю, чтобы с девочкой было», — сказано в посте.

Как сообщили в полиции, сообщений и заявлений по этому факту им не поступало, но они начали проверку. Инспекторы по делам несовершеннолетних установили, что инцидент произошел в Октябрьском районе. 14-летняя девочка пыталась расплатиться транспортной картой ее матери — это и не понравилось кондуктору.

«Женщина начала хватать ребенка за одежду, порвала карманы. Сотрудники ОВД устанавливают личность кондуктора», — сообщили в МВД.
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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Нападение#Подросток#Автобус#Кондуктор
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