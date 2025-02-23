Красноярский кондуктор напала на девочку в автобусе и порвала ей куртку

Posted 23 февраля, 02:09
Published 23 февраля, 02:09
Modified 23 февраля, 02:09
Updated 23 февраля, 02:09
Сообщение об инциденте появилось в телеграм-канале «112 Красноярск». Автор пота заявил, что в районе остановки «Мясокомбинат» в автобусе №11 кондуктор обвинила девочку в попытке расплатиться чужой картой и «устроила с ней драку».
«Кондуктор вообще неадекватная, у ребенка была истерика, кондуктор отобрала у ребенка карту, прямо в драку полезла, порвала на ребенке пуховик, оторвала карман и прямо била, кидалась. Если бы я не вмешалась и не попросила мужчину держать кондуктора, не знаю, чтобы с девочкой было», — сказано в посте.
Как сообщили в полиции, сообщений и заявлений по этому факту им не поступало, но они начали проверку. Инспекторы по делам несовершеннолетних установили, что инцидент произошел в Октябрьском районе. 14-летняя девочка пыталась расплатиться транспортной картой ее матери — это и не понравилось кондуктору.
«Женщина начала хватать ребенка за одежду, порвала карманы. Сотрудники ОВД устанавливают личность кондуктора», — сообщили в МВД.