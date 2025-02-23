Красноярский кондуктор напала на девочку в автобусе и порвала ей куртку

Как сообщили в полиции, сообщений и заявлений по этому факту им не поступало, но они начали проверку. Инспекторы по делам несовершеннолетних установили, что инцидент произошел в Октябрьском районе. 14-летняя девочка пыталась расплатиться транспортной картой ее матери — это и не понравилось кондуктору.