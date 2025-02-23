Привезли бананы, а помощник заболел: как пережила зиму знаменитая отшельница Лыкова

Сейчас отшельница, как и всегда, занята по хозяйству: таскает воду, колет дрова, топит, убирает снег, варит еду себе и питомцам. Посреди зимы она осталась без помощника. Священник Георгий Данилов из Орска, который к ней приезжал, заболел и был вынужден покинуть заимку.