Привезли бананы, а помощник заболел: как пережила зиму знаменитая отшельница Лыкова

Posted 23 февраля, 12:23
Published 23 февраля, 12:23
Modified 23 февраля, 12:25
Updated 23 февраля, 12:25
Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в сибирской тайге. Лыковы жили в изоляции с конца 1930-х годов, стараясь уберечься от влияния внешней среды.
«ПМ» рассказывал, как им удалось выжить, и что произошло после случайной встречи с геологами.
Крестник отшельницы, таёжник Николай Седов рассказал «КП-Красноярск», что в минувшие выходные Агафья встречала гостей — экспедицию с «большой земли».
«Как она? Жива-здорова. Довольна, что ее навестили, не забывают. Полет к Агафье Карповне организовали ее друзья. Племянница, Феодора Анисимовна Дурновцева, что живет в Таштаголе, отправила ей хороший подарок: домашнее мясо, говядину, сушеный творог, мороженое молоко. Она тоже из старообрядцев, поэтому Агафья Карповна принимает от нее продукты. А у других ей брать „не можно“! Также привезли фрукты. Она — большая любительница бананов. Уважает гранаты, виноград. Что могли, всё доставили», — рассказал Седов.
Вертолетом на заимку еще переправили сено для коз — около 600 кг, и 20 мешков комбикорма, муку, семена на посадку, лук-севок.
«Для Агафьи это вопрос выживания. Козы — ее кормилицы, их молоко — источник белка и витаминов. Отшельница живет в горах, косить там негде. Так что к середине зимы — началу весны сено всегда на исходе».
Сейчас отшельница, как и всегда, занята по хозяйству: таскает воду, колет дрова, топит, убирает снег, варит еду себе и питомцам. Посреди зимы она осталась без помощника. Священник Георгий Данилов из Орска, который к ней приезжал, заболел и был вынужден покинуть заимку.
«Теперь Агафье Карповне помогает наш сотрудник. При необходимости всегда выручит, он живет рядом, на кордоне. Также ее поддерживают волонтеры», — поделился директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий.
Зима была не лютая, и сильные морозы обошли заимку стороной. Сейчас, отмечает крестник отшельницы, главное, чтобы «паводок прошел безболезненно».