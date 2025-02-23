В Красноярске ищут проектировщика улицы Молокова. Её будут переделывать из-за метро

Posted 23 февраля, 05:54
Published 23 февраля, 05:54
Modified 23 февраля, 05:56
Updated 23 февраля, 05:56
Тендер опубликован на сайте Госзакупок. Реконструировать будут участок Молокова от Шахтеров до Молокова, 14.
Подрядчик должен будет провести изыскания, разработать проект улицы с учётом прокладки метро и получить положительное заключение экспертизы на него. В проекте необходимо учесть расположение остановок метротрамвая и другого общественного транспорта и включить ливнёвки, озеленение, благоустройство, инфраструктуру для маломобильных.
Как сказано в документах, проект еще нужно проработать так, чтобы восстановить пропускную способности улицы — дело в том, что на части дороги разместят линии легкорельсового транспорта.
Все работы необходимо завершить до 15 декабря 2025 года. Начальная цена лота составляет 21,45 миллиона рублей — деньги выделят из городского бюджета.