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Posted 23 февраля, 05:54

Published 23 февраля, 05:54

Modified 23 февраля, 05:56

Updated 23 февраля, 05:56

В Красноярске ищут проектировщика улицы Молокова. Её будут переделывать из-за метро

В Красноярске ищут проектировщика улицы Молокова. Её будут переделывать из-за метро

23 февраля 2025, 05:54
Фото: 2gis.ru.
Сюжет
Строительство метро
В Красноярске ищут подрядчика на проектирование улицы Молокова.

Тендер опубликован на сайте Госзакупок. Реконструировать будут участок Молокова от Шахтеров до Молокова, 14.

Подрядчик должен будет провести изыскания, разработать проект улицы с учётом прокладки метро и получить положительное заключение экспертизы на него. В проекте необходимо учесть расположение остановок метротрамвая и другого общественного транспорта и включить ливнёвки, озеленение, благоустройство, инфраструктуру для маломобильных.

Как сказано в документах, проект еще нужно проработать так, чтобы восстановить пропускную способности улицы — дело в том, что на части дороги разместят линии легкорельсового транспорта.

Все работы необходимо завершить до 15 декабря 2025 года. Начальная цена лота составляет 21,45 миллиона рублей — деньги выделят из городского бюджета.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Метро#Строительство метро#Реконструкция#Молокова#Проект#Дорога#Улица
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