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Posted 23 февраля, 03:25

Published 23 февраля, 03:25

Modified 23 февраля, 05:56

Updated 23 февраля, 05:56

В Красноярске на рабочей неделе похолодает до –18, но потом будет тепло. Вот прогноз

В Красноярске на рабочей неделе похолодает до –18, но потом будет тепло. Вот прогноз

23 февраля 2025, 03:25
Фото: prmira.ru.
Рассказываем, какая погода будет в Красноярске на рабочей неделе с 24 по 28 февраля.

По данным Gismeteo, в понедельник, 24 февраля, днем ожидается –7 градусов, а ночью похолодает до –18. Во вторник, 25 февраля, станет теплее: днем ожидается –1 градус, ночью будет –12. Будет облачно.

В среду, 26 февраля, температура днем достигнет 0, а ночью будет до –8.

В четверг, 27 февраля, обещают около –1 градуса днем, и –5 ночью. День будет снежным: выпадет 1 мм осадков.

Фото: www.gismeteo.ru

В пятницу, 28 февраля, синоптики прогнозируют –2 градуса днем и –7 ночью. В этот день продолжит идти снег.

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