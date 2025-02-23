В Красноярске на рабочей неделе похолодает до –18, но потом будет тепло. Вот прогноз

Posted 23 февраля, 03:25
Published 23 февраля, 03:25
Modified 23 февраля, 05:56
Updated 23 февраля, 05:56
По данным Gismeteo, в понедельник, 24 февраля, днем ожидается –7 градусов, а ночью похолодает до –18. Во вторник, 25 февраля, станет теплее: днем ожидается –1 градус, ночью будет –12. Будет облачно.
В среду, 26 февраля, температура днем достигнет 0, а ночью будет до –8.
В четверг, 27 февраля, обещают около –1 градуса днем, и –5 ночью. День будет снежным: выпадет 1 мм осадков.
В пятницу, 28 февраля, синоптики прогнозируют –2 градуса днем и –7 ночью. В этот день продолжит идти снег.