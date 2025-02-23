В Красноярске начали строить «эко-квартал» без инфраструктуры рядом с СНТ

Posted 23 февраля, 08:51
Published 23 февраля, 08:51
Modified 23 февраля, 09:27
Updated 23 февраля, 09:27
Информация появилась на госпортале Наш.дом.рф. Судя по ней, в 9-этажном кирпичном доме будет 359 квартир: 162 однушки, 107 двушек, 66 трешек и 24 четырехкомнатные квартиры. По проекту, в здании будет восемь подъездов.
Застройщиком является фирма ООО «ДСК-2010». Продажи квартир еще не начались, поэтому их стоимость неизвестна.
При этом на первом этаже должна появиться детская школа искусств с двумя большими залами для танцев, двумя классами для занятий ИЗО и еще тремя классами для занятий музыкой. В квартале планируют построить четыре детские площадки и две спортивные.
Инфраструктуры в округе как таковой нет: ближайшие продуктовые магазины находятся в километре от будущего ЖК, ближайшая школа и детский сад — примерно в двух километрах, а больница — в шести.
Завершить строительство планируют в четвертом квартале 2027 года, а выдача ключей запланирована на март 2028 года.