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Posted 23 февраля, 08:51

Published 23 февраля, 08:51

Modified 23 февраля, 09:27

Updated 23 февраля, 09:27

В Красноярске начали строить «эко-квартал» без инфраструктуры рядом с СНТ

В Красноярске начали строить «эко-квартал» без инфраструктуры рядом с СНТ

23 февраля 2025, 08:51
Фото: наш. дом.рф.
В Октябрьском районе Красноярска недалеко от экопарка «Юдинская долина» начали строить первый дом эко-комплекса «Соцветие».

Информация появилась на госпортале Наш.дом.рф. Судя по ней, в 9-этажном кирпичном доме будет 359 квартир: 162 однушки, 107 двушек, 66 трешек и 24 четырехкомнатные квартиры. По проекту, в здании будет восемь подъездов.

Застройщиком является фирма ООО «ДСК-2010». Продажи квартир еще не начались, поэтому их стоимость неизвестна.

При этом на первом этаже должна появиться детская школа искусств с двумя большими залами для танцев, двумя классами для занятий ИЗО и еще тремя классами для занятий музыкой. В квартале планируют построить четыре детские площадки и две спортивные.

Это эскизы будущего ЖК
Это эскизы будущего ЖК
Это эскизы будущего ЖК
Это эскизы будущего ЖК. Фото: наш.дом.рф

Инфраструктуры в округе как таковой нет: ближайшие продуктовые магазины находятся в километре от будущего ЖК, ближайшая школа и детский сад — примерно в двух километрах, а больница — в шести.

Завершить строительство планируют в четвертом квартале 2027 года, а выдача ключей запланирована на март 2028 года.

  • Недалеко от этого дома строят другой гигантский жилой комплекс на 23 тысячи человек «Юдинский». Сейчас идет строительство первых пяти домов, при этом первый планируют сдать в конце этого года.
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