В Красноярске очистился воздух. Рассказываем, чем жители дышали в НМУ

Posted 23 февраля, 09:57
Published 23 февраля, 09:57
Modified 23 февраля, 10:02
Updated 23 февраля, 10:02
Красноярск накрыл густой смог еще в субботу, 15 февраля. После этого горожане несколько дней подряд жаловались на грязный воздух. Режим НМУ ввели с 19:00 16 февраля до 19:00 17 февраля.
Однако 18 февраля смог не исчез — Красноярск возглавил рейтинг городов России с самым грязным воздухом, опередив Москву и Владивосток. В итоге режим НМУ в городе снова ввели вечером 18 февраля — до 19:00 20 февраля. 20 февраля режим снова продлили: еще на двое суток, до 00:00 22 февраля.
Режим НМУ в Красноярске продлевать не стали. Вечером 22 февраля карта города по данным проекта Nebo.Live выглядела так:
А днем 23 февраля уже так. Датчики стали гореть синим.
Датчики минэкологии также не показывают загрязнений. Только датчик в Березовке горит красным.
Так выглядит город на камерах: это перекресток 9 Мая — Авиаторов и Взлетная — Аэровокзальная.
Заместитель министра экологии края Юлия Гуменюк опубликовала данные о превышениях ПДК 21 февраля. В Покровке выявили среднесуточные превышения по взвешенным частицам до 1,13 ПДК, в Кировском до 3,07 ПДК, в Северном до 2,25 ПДК, в Солнечном до 1,01 ПДК.
В Свердловском было превышение по диоксиду азота до 1,54 ПДК. В Черемушках фиксировали превышения по диоксиду азота до 1,08 ПДК и по взвешенным частицам до 1,11 ПДК.