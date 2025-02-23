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Posted 23 февраля, 09:57

Published 23 февраля, 09:57

Modified 23 февраля, 10:02

Updated 23 февраля, 10:02

В Красноярске очистился воздух. Рассказываем, чем жители дышали в НМУ

В Красноярске очистился воздух. Рассказываем, чем жители дышали в НМУ

23 февраля 2025, 09:57
Фото: cam.krk.ru.
В Красноярске после почти недели действия режима НМУ очистился воздух. Рассказываем, чем жители дышали в НМУ, и показываем, как сейчас выглядит город.

Красноярск накрыл густой смог еще в субботу, 15 февраля. После этого горожане несколько дней подряд жаловались на грязный воздух. Режим НМУ ввели с 19:00 16 февраля до 19:00 17 февраля.

Однако 18 февраля смог не исчез — Красноярск возглавил рейтинг городов России с самым грязным воздухом, опередив Москву и Владивосток. В итоге режим НМУ в городе снова ввели вечером 18 февраля — до 19:00 20 февраля. 20 февраля режим снова продлили: еще на двое суток, до 00:00 22 февраля.

Режим НМУ в Красноярске продлевать не стали. Вечером 22 февраля карта города по данным проекта Nebo.Live выглядела так:

Фото: nebo.live

А днем 23 февраля уже так. Датчики стали гореть синим.

Фото: nebo.live

Датчики минэкологии также не показывают загрязнений. Только датчик в Березовке горит красным.

Фото: krasecology.ru

Так выглядит город на камерах: это перекресток 9 Мая — Авиаторов и Взлетная — Аэровокзальная.

Фото: cam.krk.ru

Заместитель министра экологии края Юлия Гуменюк опубликовала данные о превышениях ПДК 21 февраля. В Покровке выявили среднесуточные превышения по взвешенным частицам до 1,13 ПДК, в Кировском до 3,07 ПДК, в Северном до 2,25 ПДК, в Солнечном до 1,01 ПДК.

В Свердловском было превышение по диоксиду азота до 1,54 ПДК. В Черемушках фиксировали превышения по диоксиду азота до 1,08 ПДК и по взвешенным частицам до 1,11 ПДК.

  • Министр экологии края Владимир Часовитин ранее заявил, что Красноярск стал «чище», а загрязнения были «не критичны». Тут мы сравнили его слова с фото города и датчиков.
  • Ранее доцент кафедры экологии и природопользования КрасГАУ Ирина Коротченко объяснила, чем опасны вещества, которыми дышат красноярцы во время НМУ.
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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Воздух#НМУ#Режим НМУ#Качество воздуха#Загрязнение воздуха
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