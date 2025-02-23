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Posted 23 февраля, 08:08

Published 23 февраля, 08:08

Modified 23 февраля, 08:21

Updated 23 февраля, 08:21

В Красноярском крае собака покусала 8-летнего мальчика и сломала ему нос

В Красноярском крае собака покусала 8-летнего мальчика и сломала ему нос

23 февраля 2025, 08:08
Фото: 1MI.
В Уярском районе Красноярского края собака напала на 8-летнего мальчика — она покусала его и сломала нос.

Как сообщили в прокуратуре, всё произошло еще в ноябре 2024 года. 8-летний мальчик играл возле своего дома в частном секторе — без причины на него напала и укусила за нос собака местного жителя.

Ребенка отвезли в больницу: там ему диагностировали укушенную рану и закрытый перелом костей носа. В итоге мальчику сделали операцию по репозиции костей носа.

«Вопреки требованиям закона, владелец собаки не обеспечил ее надлежащее содержание, что стало причиной нападения», — заявили в прокуратуре.

В итоге суд взыскал с владельца собаки в пользу пострадавшего 100 тысяч рублей компенсации.

  • Ранее в Красноярске после нападения собаки на 12-летнего мальчика следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности. 5 января около 19:00 мальчик встретил собаку рядом с катком и хоккейной коробкой и хотел покормить. Ребенок принес сосиски: одна из сосисок упала — мальчик пытался поднять ее с земли, а собака укусила его в этот момент.
  • До этого в Ачинске на 12-летнего школьника напала домашняя собака. Она покусала ему лицо.
  • В мае 2024 года в Игарке Красноярского края стая собак набросилась на 11-летнюю девочку и искусала ее за голень и предплечья. В СК рассматривали версию, что собаки, накинувшиеся на ребенка, могли быть домашними.
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