В Красноярском крае собака покусала 8-летнего мальчика и сломала ему нос

Posted 23 февраля, 08:08
Published 23 февраля, 08:08
Modified 23 февраля, 08:21
Updated 23 февраля, 08:21
Как сообщили в прокуратуре, всё произошло еще в ноябре 2024 года. 8-летний мальчик играл возле своего дома в частном секторе — без причины на него напала и укусила за нос собака местного жителя.
Ребенка отвезли в больницу: там ему диагностировали укушенную рану и закрытый перелом костей носа. В итоге мальчику сделали операцию по репозиции костей носа.
«Вопреки требованиям закона, владелец собаки не обеспечил ее надлежащее содержание, что стало причиной нападения», — заявили в прокуратуре.
В итоге суд взыскал с владельца собаки в пользу пострадавшего 100 тысяч рублей компенсации.