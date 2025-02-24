Богучанская ГЭС усилила ремонтные бригады новым вездеходом

Вездеход оснащён колесами сверхнизкого давления, что обеспечивает проходимость по тайге, мелким рекам и снежной целине. При этом машина соответствует стандартным дорожным габаритам, что упрощает её перемещение по общественным трассам. Конструкция вездехода включает усиленный стальной каркас, повышающий безопасность пассажиров, и салон с улучшенной шумо- и теплоизоляцией, рассчитанный на температуру от -40°C до +40°C. Грузоподъёмность модели — 500 кг, максимальная вместимость — 8 человек.