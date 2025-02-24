Богучанская ГЭС усилила ремонтные бригады новым вездеходом

Posted 24 февраля, 09:53
Published 24 февраля, 09:53
Modified 24 февраля, 09:55
Updated 24 февраля, 09:55
Техника передана лаборатории гидросооружений и будет использоваться для доставки персонала и оборудования к точкам контроля, расположенным в удалённых участках плотины, дренажном туннеле, цементационной штольне, а также вдоль берегов Ангары.
Вездеход обеспечивает доступ к системам сейсмометрического контроля и пьезометрическим сетям, отслеживающим уровень грунтовых вод. По словам начальника лаборатории гидротехнических сооружений Виталия Юдина, регулярное обслуживание этих объектов требует присутствия специалистов, а новая техника позволяет оперативно достигать даже самых отдалённых точек в любых погодных условиях, включая снежные заносы, болота или горный рельеф:
«Оборудование автономно, но для его обслуживания и поверки требуется участие специалистов. Новый вездеход позволит нам добираться в любую точку, в любое время года, что значительно упрощает работу и повышает надежность работы сети в целом».
Вездеход оснащён колесами сверхнизкого давления, что обеспечивает проходимость по тайге, мелким рекам и снежной целине. При этом машина соответствует стандартным дорожным габаритам, что упрощает её перемещение по общественным трассам. Конструкция вездехода включает усиленный стальной каркас, повышающий безопасность пассажиров, и салон с улучшенной шумо- и теплоизоляцией, рассчитанный на температуру от -40°C до +40°C. Грузоподъёмность модели — 500 кг, максимальная вместимость — 8 человек.
Водители автотранспортного участка прошли дополнительное обучение для работы с новой техникой, включая правила эксплуатации в экстремальных условиях. Это позволит минимизировать риски и обеспечить бесперебойный доступ к критически важным объектам инфраструктуры.
Внедрение вездехода укрепляет систему безопасности ГЭС, гарантируя своевременный контроль за состоянием гидросооружений. Это особенно важно для предотвращения аварийных ситуаций и поддержания стабильной работы станции в условиях сложного климата Сибири.