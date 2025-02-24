Больше 40% красноярцев поменяли профессию за три года: из каких сфер уходят и куда

ИТ-специальности оказались менее популярными — за три года только 10% соискателей освоили ее как новую профессию. Среди этих людей чаще всего встречаются бывшие менеджеры по продажам, а также программисты и специалисты техподдержки, которые освоили иную ИТ-специальность.