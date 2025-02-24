Больше 40% красноярцев поменяли профессию за три года: из каких сфер уходят и куда

Posted 24 февраля, 04:13
Published 24 февраля, 04:13
Modified 24 февраля, 12:15
Updated 24 февраля, 12:15
Исследование провели аналитики hh.ru, проанализировав 3,4 млн резюме по России, которые были активны в течение 2022 и 2024 годов, включая начало 2025-го. Чаще всего профессию меняли:
Реже профессию меняли:
В топ профессий, которые люди чаще всего выбирали для перехода, возглавили:
Исследователи отмечают, что автомойщики чаще всего становятся автослесарями, водителями и мастерами-приемщиками. Курьеры становятся администраторами, менеджерами по продажам и водителями. Швеи чаще выбирают профессию дизайнера, менеджера по продажам и инженера-конструктора.
Каждый пятый (18%) из тех, кто сменил профессию, выбрал для себя рабочие и производственные специальности. Такой переход совершали инженеры-конструкторы, сервисные инженеры и слесари, а также менеджеры по продажам и технологи.
«В целом, интерес к освоению новых производственных и рабочих специальностей активнее проявляют те соискатели, которые уже имеют какую-либо смежную профессию в этой области», — считают аналитики.
Смена профессии из-за роста должности произошла у 14%. Преимущественно на позиции высшего и среднего менеджмента переходили бывшие менеджеры по продажам, руководители отделов продаж и менеджеры по персоналу.
ИТ-специальности оказались менее популярными — за три года только 10% соискателей освоили ее как новую профессию. Среди этих людей чаще всего встречаются бывшие менеджеры по продажам, а также программисты и специалисты техподдержки, которые освоили иную ИТ-специальность.