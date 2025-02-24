prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 февраля, 04:13

Published 24 февраля, 04:13

Modified 24 февраля, 12:15

Updated 24 февраля, 12:15

Больше 40% красноярцев поменяли профессию за три года: из каких сфер уходят и куда

Больше 40% красноярцев поменяли профессию за три года: из каких сфер уходят и куда

24 февраля 2025, 04:13
Фото: Изображение Midjourney.
Эксперты проанализировали резюме жителей Красноярского края и узнали, как изменилась их профессиональная принадлежность. Выяснилось, что за последние три года новую специальность освоили 41% красноярцев.

Исследование провели аналитики hh.ru, проанализировав 3,4 млн резюме по России, которые были активны в течение 2022 и 2024 годов, включая начало 2025-го. Чаще всего профессию меняли:

  • автомойщики (68% из них за последние три года перешли в новую специализацию),
  • курьеры (66%),
  • швеи (64%),
  • режиссеры (63%),
  • технические директора (61%),
  • сервисные инженеры (61%),
  • инженеры производственно-технического отдела (61%),
  • координаторы отделов продаж (59%),
  • супервайзеры (59%)
  • специалисты по подбору персонала (59%).

Реже профессию меняли:

  • врачи (5%),
  • геологи (11%),
  • бухгалтеры,
  • агрономы (по 12%)
  • программисты (13%).

В топ профессий, которые люди чаще всего выбирали для перехода, возглавили:

  • администраторы — 8% от всех, решивших сменить профессию, сегодня ищут именно такую работу.
  • менеджеры по продажам (5%),
  • аналитики (3%),
  • менеджеры по закупкам,
  • бухгалтеры
  • руководители проектов,
  • инженеры по эксплуатации,
  • делопроизводители,
  • инженеры ПТО,
  • менеджеры по персоналу (по 2%).

Исследователи отмечают, что автомойщики чаще всего становятся автослесарями, водителями и мастерами-приемщиками. Курьеры становятся администраторами, менеджерами по продажам и водителями. Швеи чаще выбирают профессию дизайнера, менеджера по продажам и инженера-конструктора.

Каждый пятый (18%) из тех, кто сменил профессию, выбрал для себя рабочие и производственные специальности. Такой переход совершали инженеры-конструкторы, сервисные инженеры и слесари, а также менеджеры по продажам и технологи.

«В целом, интерес к освоению новых производственных и рабочих специальностей активнее проявляют те соискатели, которые уже имеют какую-либо смежную профессию в этой области», — считают аналитики.

Смена профессии из-за роста должности произошла у 14%. Преимущественно на позиции высшего и среднего менеджмента переходили бывшие менеджеры по продажам, руководители отделов продаж и менеджеры по персоналу.

ИТ-специальности оказались менее популярными — за три года только 10% соискателей освоили ее как новую профессию. Среди этих людей чаще всего встречаются бывшие менеджеры по продажам, а также программисты и специалисты техподдержки, которые освоили иную ИТ-специальность.

Читайте также:
Появился топ вакансий в Красноярске с зарплатой до 500 тысяч в месяцКому в Красноярске и крае готовы платить зарплату в 320 тысяч?Больше половины красноярцев матерятся на работе. Но у трети это запрещено
#Владислав Савончик#Красноярск#Профессии#Аналитика#Hh.ru#Смена профессии
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика