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Posted 24 февраля, 09:37

Published 24 февраля, 09:37

Modified 24 февраля, 09:40

Updated 24 февраля, 09:40

Борьба с дефицитом кадров как бизнес-процесс: опыт производителя

Борьба с дефицитом кадров как бизнес-процесс: опыт производителя

24 февраля 2025, 09:37
Фото: «Про-Ток».
На заводе трансформаторных подстанций и высоковольтного оборудования «Про-Ток» завершилась зимняя сессия производственной практики для студентов Красноярского политехнического техникума.

Четверокурсники специальности «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» в течение полутора месяцев отрабатывали ключевые навыки: чтение электрических схем, маркировку и обвязку оборудования. По итогам практики все студенты успешно сдали экзамен на специализированном демонстрационном стенде, получив высшие оценки.

«Меня всегда увлекала электрика. В „Про-Ток“ я научился скорости, четкости работы. С уверенностью могу сказать, что пришел бы на такое производство после окончания обучения. Коллектив, условия работы — мне все понравилось», — поделился впечатлениями четверокурсник Владислав Щукин.

Директор завода Анна Жираткова отметила, что партнерство с учебными заведениями помогает преодолевать кадровый голод:

«Проблема дефицита кадров связана не с отсутствием персонала, а с отношением бизнеса к этому вопросу. Все хотят получить готовых, замотивированных специалистов. Ответственность бизнеса — выращивать кадры для себя. И в этом плане производственная практика должна стать, на мой взгляд, популярным бизнес-процессом».

«Про-Ток» активно участвует в федеральных и региональных образовательных проектах. Помимо программы «Профессионалитет», завод поддерживает профориентационные инициативы для школьников — «Шаг в будущее» и «Промка», а также спонсирует инженерные чемпионаты. Такой комплексный подход позволяет формировать кадровый резерв, начиная со школьной скамьи, и готовить специалистов, соответствующих требованиям современного производства.

Создание лаборатории на базе завода станет следующим шагом в интеграции образования и промышленности. Это позволит студентам не только осваивать теорию, но и сразу применять знания на практике, сокращая разрыв между учебной программой и реальными производственными задачами.

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