Дивногорску назначили нового мэра. Кто им стал?

Posted 24 февраля, 11:04
Published 24 февраля, 11:04
Modified 24 февраля, 11:32
Updated 24 февраля, 11:32
Как сообщил депутат заксобрания Красноярского края Александр Новиков, заявление на должность главы Дивногорска подали пять кандидатов: главный инженер красноярской УК «Квартал» Алексей Астахов, замглавы Дивногорска Алексей Евтушенко, замглавы Сосновоборска Дмитрий Иванов, замдиректора колледжа-интерната олимпийского резерва Николай Калинин и самозанятый Аркадий Кичеев.
На сессии горсовета главой Дивногорска избран Дмитрий Иванов.
Дмитрию Иванову 46 лет. Должность замглавы Сосновоборска он занимал с 2020 года. В 2024 году Иванов окончил федеральную «Школу мэров».