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Posted 24 февраля, 11:04

Published 24 февраля, 11:04

Modified 24 февраля, 11:32

Updated 24 февраля, 11:32

Дмитрий Иванов

Дивногорску назначили нового мэра. Кто им стал?

24 февраля 2025, 11:04
Фото: vk.com/av__novikov. Дмитрий Иванов
Новым главой Дивногорска стал Дмитрий Иванов.

Как сообщил депутат заксобрания Красноярского края Александр Новиков, заявление на должность главы Дивногорска подали пять кандидатов: главный инженер красноярской УК «Квартал» Алексей Астахов, замглавы Дивногорска Алексей Евтушенко, замглавы Сосновоборска Дмитрий Иванов, замдиректора колледжа-интерната олимпийского резерва Николай Калинин и самозанятый Аркадий Кичеев.

На сессии горсовета главой Дивногорска избран Дмитрий Иванов.

Дмитрию Иванову 46 лет. Должность замглавы Сосновоборска он занимал с 2020 года. В 2024 году Иванов окончил федеральную «Школу мэров».

  • Бывший мэр Дивногорска, занимавший пост с 2020 года, Сергей Егоров решил, что не будет участвовать в новых выборах. Он сообщил, что «получил предложение по работе, от которого не отказываются».
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