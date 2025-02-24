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Posted 24 февраля, 09:45

Published 24 февраля, 09:45

Modified 24 февраля, 09:59

Updated 24 февраля, 09:59

Экс-премьеру Лапшину снова запросили 6 лет за махинации с метро

Экс-премьеру Лапшину снова запросили 6 лет за махинации с метро

24 февраля 2025, 09:45
Фото: Прокуратура Красноярского края.
Экс-замгубернатора Юрию Лапшину запросили 6 лет колонии общего режима по делу о махинациях с метро. Экс-руководителю краевого транспортного управления Константину Мандрову запросили 12 лет строгого режима и штраф в размере 10 миллионов рублей.

Лапшин и Мандров обвиняются в превышении должностных полномочий (часть 3 статья 286 УК РФ). Последнему еще вменяют получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

Сторона обвинения запрашивала такое же наказание в июне 2024 года, однако Лапшин заявил, что болен раком. Из-за медицинской экспертизы и опроса новых свидетелей судебный процесс растянулся еще на 9 месяцев.

Прокурор заявил, что, согласно результатам медэкспертизы, заболевание Лапшина не препятствует содержанию под стражей и отбыванию наказания в колонии.

Кроме того, обвинитель попросил суд лишить Лапшина права занимать должности в органах власти на 2,5 года, а Мандрову запретить занимать должности в госучреждениях на 4 года.

Судебные прения стороны защиты состоятся 28 февраля.

Видео: Прокуратура Красноярского края.

По версии обвинения, в декабре 2019 года Лапшин, зная, что работы по изменению проекта метро не были выполнены, дал распоряжение Константину Димитрову, который тогда являлся министром транспорта, подписать документы о приемке проектных работ. Проект выполняла компания «КрасноярскТИСИЗ» Олега Митволя.

По данным обвинения, Димитров спустил указание о подписи в краевое транспортное управление: документы были подписаны, а «КрасноярскТИСИЗ» получил более 740 миллионов рублей за не полностью выполненные работы.

После Мандров за это подписание и покровительство якобы получил взятку в размере 5 миллионов. Обвинение считает, что Мандров был в курсе невыполненных работ и сообщал об этом Димитрову, а тот — Лапшину.

Суд приговорил Олега Митволя к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима по делу о хищении при проектировании метро и потребовал взыскать с него 741 миллион и 211 миллионов рублей. Димитров получил 3 года и 2 месяца колонии общего режима.

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