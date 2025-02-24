Экс-премьеру Лапшину снова запросили 6 лет за махинации с метро

Posted 24 февраля, 09:45
Published 24 февраля, 09:45
Modified 24 февраля, 09:59
Updated 24 февраля, 09:59
Лапшин и Мандров обвиняются в превышении должностных полномочий (часть 3 статья 286 УК РФ). Последнему еще вменяют получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).
Сторона обвинения запрашивала такое же наказание в июне 2024 года, однако Лапшин заявил, что болен раком. Из-за медицинской экспертизы и опроса новых свидетелей судебный процесс растянулся еще на 9 месяцев.
Прокурор заявил, что, согласно результатам медэкспертизы, заболевание Лапшина не препятствует содержанию под стражей и отбыванию наказания в колонии.
Кроме того, обвинитель попросил суд лишить Лапшина права занимать должности в органах власти на 2,5 года, а Мандрову запретить занимать должности в госучреждениях на 4 года.
Судебные прения стороны защиты состоятся 28 февраля.
По версии обвинения, в декабре 2019 года Лапшин, зная, что работы по изменению проекта метро не были выполнены, дал распоряжение Константину Димитрову, который тогда являлся министром транспорта, подписать документы о приемке проектных работ. Проект выполняла компания «КрасноярскТИСИЗ» Олега Митволя.
По данным обвинения, Димитров спустил указание о подписи в краевое транспортное управление: документы были подписаны, а «КрасноярскТИСИЗ» получил более 740 миллионов рублей за не полностью выполненные работы.
После Мандров за это подписание и покровительство якобы получил взятку в размере 5 миллионов. Обвинение считает, что Мандров был в курсе невыполненных работ и сообщал об этом Димитрову, а тот — Лапшину.
Суд приговорил Олега Митволя к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима по делу о хищении при проектировании метро и потребовал взыскать с него 741 миллион и 211 миллионов рублей. Димитров получил 3 года и 2 месяца колонии общего режима.