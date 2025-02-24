Эксперт усомнился по поводу оправданности решений о закрытии магазинов «Светофор»

Адвокат указал, что в большинстве случаев Роспотребнадзор обосновывает свои ходатайства о закрытии торговых точек отсутствием защитных коробов на трубах систем водоотведения, отопления и водоснабжения. Согласно протоколу, при прорыве трубы продовольственные товары в торговом зале могут пострадать. В такой ситуации ущерб понесет только ретейлер, а не клиенты магазина. Кроме того, если трубы отопления будут закрыты, температура в торговом зале значительно снизится, что вызовет дискомфорт у посетителей и персонала.