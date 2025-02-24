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Posted 24 февраля, 10:37

Published 24 февраля, 10:37

Modified 24 февраля, 10:37

Updated 24 февраля, 10:37

Эксперт усомнился по поводу оправданности решений о закрытии магазинов «Светофор»

Эксперт усомнился по поводу оправданности решений о закрытии магазинов «Светофор»

24 февраля 2025, 10:37
Фото: svetofor-nsk.ru.
На прошлой неделе Роспотребнадзор подготовил отчет, в котором были представлены результаты проверок торговых точек сети «Светофор». На данный момент ссылка с результатами проверки на портале ведомства недоступна, однако отчет был опубликован в нескольких СМИ.

В публикациях сообщается, что ведомство решило временно закрыть семьдесят шесть магазинов «Светофор». Это около 3% от общего числа торговых точек сети.

В регионах деятельность магазинов была временно приостановлена на короткий срок, а два магазина в Москве в феврале получили предписание о закрытии на 90 дней. Важно отметить, что такие строгие меры наказания применяются к ретейлерам довольно редко. Адвокат, эксперт по работе с нарушениями в сфере розницы и прав потребителей Николай Жирнов поделился своим мнением по этому поводу в беседе с «Новыми Известиями».

Адвокат указал, что в большинстве случаев Роспотребнадзор обосновывает свои ходатайства о закрытии торговых точек отсутствием защитных коробов на трубах систем водоотведения, отопления и водоснабжения. Согласно протоколу, при прорыве трубы продовольственные товары в торговом зале могут пострадать. В такой ситуации ущерб понесет только ретейлер, а не клиенты магазина. Кроме того, если трубы отопления будут закрыты, температура в торговом зале значительно снизится, что вызовет дискомфорт у посетителей и персонала.

Еще одной причиной закрытия одного из столичных магазинов «Светофор» является отсутствие помещений для хранения покупательских тележек. Жирнов считает эту причину необоснованной, отмечая, что в магазинах «Светофор» покупатели могут без проблем пользоваться тележками, которые находятся в зоне их доступа.

Среди наиболее распространенных причин закрытия магазинов также упоминаются косметические повреждения оборудования в торговом зале.

Эксперт отметил, что за нарушения, обнаруженные в магазинах сети «Светофор», другим ретейлерам обычно назначают штрафы. Однако в данном случае подход регулятора к этой торговой сети оказался значительно более строгим.

17 февраля депутат Сергей Лисовский подал заявление в Федеральную антимонопольную службу России. В документе он указал, что «Светофор» навязывает поставщикам невыгодные условия сотрудничества.

Несмотря на это, поставщики выражают желание продолжить сотрудничество с данной сетью. В настоящее время инициативная группа поставщиков ретейлера составляет письмо российскому премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой разобраться в ситуации.

В обращении подчеркивается, что «Светофор» является единственным в России ретейлером, предпочитающим сотрудничать с небольшими отечественными компаниями.

Эксперт отмечает, что закрытие магазинов низких цен в первую очередь сказывается на пенсионерах и семьях с невысоким доходом. Ранее глава государства поручил оказывать поддержку на всех уровнях этим категориям россиян.

#Общество
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