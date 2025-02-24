Крановщица с КрАЗа попала на «Поле Чудес» и подарила Якубовичу слиток алюминия

Posted 24 февраля, 10:10
Published 24 февраля, 10:10
Modified 24 февраля, 10:12
Updated 24 февраля, 10:12
Выпуск с участием Ирины Таракановой вышел 21 февраля, она участвовала в третьей тройке игроков.
«Передачу смотрю с детства и письма тоже пишу с ранних лет на передачу. Мечтала попасть на первый канал, посмотреть Останкино изнутри. Анкету подавала почти каждый месяц, сейчас это делается на сайте первого канала и даже не знаю какая анкета из моих была той самой, потому что их я отправила больше сотни», — рассказала Ирина.
Во время самой передачи Ирина рассказала Леониду Якубовичу о том, что работает машинистом крана и перевозит ковши с жидким алюминием, а потом подарила музею шоу слиток металла.
«Руководитель монтажа сказала, что слиток мне лучше достать из тумбы и лично вручить Якубовичу. Я тоже посчитала это идеальным вариантом, — рассказала крановщица. — Но каково было мое было удивление, когда при съемках его там не оказалось! Вынесли банные принадлежности, шишки, другие подарки из Сибири… Небольшая пауза, потом Якубович достает слиток откуда-то из подарков и спрашивает у меня, что это такое? Ну и тут у меня облегчение, говорю: „Вот, руководители моего производства передали вам слиток“. Якубович приятно удивился, было видно, что ему понравилась такая тема подарка».
Угадать слово у Ирины не вышло, но она не расстроилась. Машинист крана считает, что показала интересную игру:
«В своей тройке я проиграла, но сделала им шоу. Открывала машину, мимо, конечно, там ключей штук 40 на разносе. Крикнула, что скажу слово и не то слово сказала. Выглядело это феерично, хотя с провалом. Два раза у меня был банкрот, и я один из них предсказала, Якубович снова удивился. Короче, я сделала им передачу — если не вырежут ничего, будет прикольно».
Ирина добавила, что очень волновалась смотреть уже вышедшую передачу, и поэтому смотрела по чукотскому часовому поясу:
«В конце концов осталась довольна увиденным. Мечта детства сбылась!»