Красноярские работодатели ищут сотрудников с помощью ИИ. Как это?

Такими данными с «ПМ» поделились в SuperJob. Красноярские работодатели чаще всего поручают ИИ написание текстов вакансий, FAQ-блоков в разделах трудоустройства и карьеры на официальных сайтах компаний, формулировки ответов на вопросы в мессенджерах.