Красноярские работодатели ищут сотрудников с помощью ИИ. Как это?

Posted 24 февраля, 11:24
Published 24 февраля, 11:24
Modified 24 февраля, 11:46
Updated 24 февраля, 11:46
Такими данными с «ПМ» поделились в SuperJob. Красноярские работодатели чаще всего поручают ИИ написание текстов вакансий, FAQ-блоков в разделах трудоустройства и карьеры на официальных сайтах компаний, формулировки ответов на вопросы в мессенджерах.
С помощью нейросетей еще собирают данные об объеме спроса на те или иные профессии, анализируют зарплатную политику конкурентов.
В том, что подбор персонала можно передать ИИ полностью, уверены 2% рекрутеров, частично — 28%.
Представители компаний хотели бы переложить на нейросети отбор резюме, рассылку вакансий, «холодные контакты» с соискателями.