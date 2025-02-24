prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 февраля, 11:24

Published 24 февраля, 11:24

Modified 24 февраля, 11:46

Updated 24 февраля, 11:46

Красноярские работодатели ищут сотрудников с помощью ИИ. Как это?

Красноярские работодатели ищут сотрудников с помощью ИИ. Как это?

24 февраля 2025, 11:24
Фото: 1MI.
10% рекрутеров Красноярска используют нейросети в подборе персонала.

Такими данными с «ПМ» поделились в SuperJob. Красноярские работодатели чаще всего поручают ИИ написание текстов вакансий, FAQ-блоков в разделах трудоустройства и карьеры на официальных сайтах компаний, формулировки ответов на вопросы в мессенджерах.

С помощью нейросетей еще собирают данные об объеме спроса на те или иные профессии, анализируют зарплатную политику конкурентов.

В том, что подбор персонала можно передать ИИ полностью, уверены 2% рекрутеров, частично — 28%.

Представители компаний хотели бы переложить на нейросети отбор резюме, рассылку вакансий, «холодные контакты» с соискателями.

Читайте также:
На каких работах красноярцам готовы платить 200 тысяч рублей? Вот топ специальностейКак изменились спрос на персонал и зарплаты в крае? Итоги 2024 года на рынке трудаСтало известно, сколько зарабатывают инженеры в Красноярске
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Работа#Нейросеть#ИИ#Работодатели
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика