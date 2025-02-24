Шеф-повара поделились рецептами блинов на Масленицу

Началась Масленица — и если вы устали от блинов со сгущенкой, вареньем или икрой, то мы для вас подготовили нечто новое. Шеф-повара Bellini и «Калины Малины» специально для «ПМ» поделились своими фирменными рецептами. Этот текст мы впервые публиковали год назад и сейчас решили показать вам снова.

Бренд-шеф Bellini и совладелец Hello wine Роман Чемеренко подготовил рецепт блинчиков «сюзетт». Для приготовления теста понадобятся следующие ингредиенты: Молоко 3,2% — 500 мл.

Сахар — 2-3 ст. л.

Мука «французская штучка» — 300 г.

Яйцо куриное — 3 шт.

Масло сливочное — 50 г.

Масло растительное — 60 мл.

Соль по вкусу. Чтобы приготовить тесто, нужно: Яйца взбить с сахаром. Молоко разогреть примерно до 50 градусов и добавить к взбитым яйцам с сахаром. Добавить соль и постепенно всыпать просеянную муку. Регулируем густоту и вливаем растительное масло. Жарим блины, промазывая каждый сливочным или топленым маслом. Блинчики «сюзетт» (рассчитано на два блина): Апельсиновый ликер — 30 г.

Фреш апельсиновый — 60 г.

Сахарный сироп — 30 г.

Масло сливочное — 20 г.

Мороженое ванильное — 50 г.

Фисташки зеленые — 3 г. Для приготовления блинчиков «сюзетт» нужно: Налить ликер на сковороду и выпарить алкоголь. Добавить сахарный сироп и сок апельсина. Выпарить жидкость до чуть густого состояния. Выложить на соус свернутые блины и прогреть. В конце добавить сливочное масло. На блины сверху положить мороженое и фисташки. Блинчики сюзетт — знаменитый французский десерт . Фото: Bellini Шеф-повар гастропаба «Свинья и бисер» Руслан Кравец рассказал, как приготовить блины с жюльеном. Начинка для блинов состоит из следующих ингредиентов: Филе куриное — 420 г.

Лук репчатый — 250 г.

Шампиньоны свежие — 370 г.

Соль — 3 г.

Перец молотый — 2 г.

Сыр — 50 г.

Сливки — 50 г.

Масло сливочное — 100 г. Как приготовить блины: Куриное филе, репчатый лук и свежие шампиньоны нарезать мелкими кубиками. На разогретую сковороду добавить сливочное масло. Обжарить до готовности куриное филе, затем лук и шампиньоны. Добавить соль и перец по вкусу. Влить сливки и тушить несколько минут, в конце добавить натертый сыр. Все тщательно перемешать и дать остыть. Охлажденной начинкой (по 40 граммов) фаршируем блинчик. Блины с жюльеном понравятся любителям сытных блюд . Фото: Bellini Своими фирменными рецептами с «ПМ» поделился и магазин фермерских продуктов «Калина Малина». Для любителей экспериментов на кухне повара сети предложили рецепт блинов из зеленой гречки. Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты: Зеленая гречка — 250 г.

Молоко или кефир — 150 мл.

Яйца С0 — 2 шт.

Растительное масло — 3 ст. л.

Лимонный сок — 1 ч. л.

Сахар — 1 ст. л. (по желанию)

Сода — ½ ч. л.

Соль — ½ ч. л. Для приготовления нужно: Тщательно промыть зеленую гречку. Поместить крупу в небольшую миску и влить 400 мл прохладной питьевой воды. Накрыть массу пищевой пленкой и убрать в холодильник на ночь. Измельчить разбухшую крупу вместе с жидкостью в однородную массу. Это займет примерно 2-3 минуты. Перелить массу в глубокую миску, добавить сахар и соль. Разбить яйца в миску с измельченной гречкой, влить молоко и лимонный сок, добавить соду и тщательно перемешать. Влить в тесто 2 столовые ложки растительного масла и снова перемешать. Разогреть сковородку на сильном огне и смазать дно небольшим количеством растительного масла. Пожарить блинчики на среднем огне. Блины из зеленой гречки для тех, кто хочет попробовать что-то новое . Фото: «Калина Малина» И последний рецепт — блины с яйцом и сыром. На приготовление у вас уйдет около 40 минут. Понадобятся: Мука пшеничная — 1 стакан.

Молоко — 1,5 стакана.

Вода — 0,5 стакана.

Сыр — 60 г.

Яйца — 3 шт.

Масло сливочное — 1 ст. л.

Масло растительное — 2-3 ч. л.

Соль — на кончике ножа. Технология приготовления блинов: Молоко подогреть до 35 градусов, добавить яйцо, все перемешать и насыпать муку. Перемешать до растворения комочков. Вылить на разогретую сковороду порцию теста и пожарить блины на среднем огне до золотистого цвета. Натереть сыр на мелкой терке. Вкрутую отварить 2 яйца, охладить и мелко порезать. Смешать яйца с сыром и сливочным маслом. Выложить смесь на середину каждого блина, завернуть конвертом и поджарить еще 2-3 минуты с каждой стороны. Подавайте готовое блюдо со сметаной. Блины с яйцом и сыром не оставят равнодушным никого . Фото: «Калина Малина» Читайте также: Сжигание чучела, блины, футбол в валенках: где можно отметить Масленицу в Красноярске Масленица 2025: когда печь блины и где праздновать в Красноярске