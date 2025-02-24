Шеф-повара поделились рецептами блинов на Масленицу

Posted 24 февраля, 09:26
Published 24 февраля, 09:26
Modified 24 февраля, 09:33
Updated 24 февраля, 09:33
Бренд-шеф Bellini и совладелец Hello wine Роман Чемеренко подготовил рецепт блинчиков «сюзетт».
Для приготовления теста понадобятся следующие ингредиенты:
Чтобы приготовить тесто, нужно:
Блинчики «сюзетт» (рассчитано на два блина):
Для приготовления блинчиков «сюзетт» нужно:
Шеф-повар гастропаба «Свинья и бисер» Руслан Кравец рассказал, как приготовить блины с жюльеном.
Начинка для блинов состоит из следующих ингредиентов:
Как приготовить блины:
Своими фирменными рецептами с «ПМ» поделился и магазин фермерских продуктов «Калина Малина». Для любителей экспериментов на кухне повара сети предложили рецепт блинов из зеленой гречки.
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
Для приготовления нужно:
И последний рецепт — блины с яйцом и сыром.
На приготовление у вас уйдет около 40 минут. Понадобятся:
Технология приготовления блинов: