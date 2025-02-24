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Posted 24 февраля, 09:26

Published 24 февраля, 09:26

Modified 24 февраля, 09:33

Updated 24 февраля, 09:33

Шеф-повара поделились рецептами блинов на Масленицу

Шеф-повара поделились рецептами блинов на Масленицу

24 февраля 2025, 09:26
Фото: Bellini.
Началась Масленица — и если вы устали от блинов со сгущенкой, вареньем или икрой, то мы для вас подготовили нечто новое. Шеф-повара Bellini и «Калины Малины» специально для «ПМ» поделились своими фирменными рецептами. Этот текст мы впервые публиковали год назад и сейчас решили показать вам снова.

Бренд-шеф Bellini и совладелец Hello wine Роман Чемеренко подготовил рецепт блинчиков «сюзетт».

Для приготовления теста понадобятся следующие ингредиенты:

  • Молоко 3,2% — 500 мл.
  • Сахар — 2-3 ст. л.
  • Мука «французская штучка» — 300 г.
  • Яйцо куриное — 3 шт.
  • Масло сливочное — 50 г.
  • Масло растительное — 60 мл.
  • Соль по вкусу.

Чтобы приготовить тесто, нужно:

  1. Яйца взбить с сахаром.
  2. Молоко разогреть примерно до 50 градусов и добавить к взбитым яйцам с сахаром.
  3. Добавить соль и постепенно всыпать просеянную муку.
  4. Регулируем густоту и вливаем растительное масло.
  5. Жарим блины, промазывая каждый сливочным или топленым маслом.

Блинчики «сюзетт» (рассчитано на два блина):

  • Апельсиновый ликер — 30 г.
  • Фреш апельсиновый — 60 г.
  • Сахарный сироп — 30 г.
  • Масло сливочное — 20 г.
  • Мороженое ванильное — 50 г.
  • Фисташки зеленые — 3 г.

Для приготовления блинчиков «сюзетт» нужно:

  1. Налить ликер на сковороду и выпарить алкоголь.
  2. Добавить сахарный сироп и сок апельсина.
  3. Выпарить жидкость до чуть густого состояния.
  4. Выложить на соус свернутые блины и прогреть.
  5. В конце добавить сливочное масло. На блины сверху положить мороженое и фисташки.
Блинчики сюзетт — знаменитый французский десерт
Блинчики сюзетт — знаменитый французский десерт. Фото: Bellini

Шеф-повар гастропаба «Свинья и бисер» Руслан Кравец рассказал, как приготовить блины с жюльеном.

Начинка для блинов состоит из следующих ингредиентов:

  • Филе куриное — 420 г.
  • Лук репчатый — 250 г.
  • Шампиньоны свежие — 370 г.
  • Соль — 3 г.
  • Перец молотый — 2 г.
  • Сыр — 50 г.
  • Сливки — 50 г.
  • Масло сливочное — 100 г.

Как приготовить блины:

  1. Куриное филе, репчатый лук и свежие шампиньоны нарезать мелкими кубиками.
  2. На разогретую сковороду добавить сливочное масло.
  3. Обжарить до готовности куриное филе, затем лук и шампиньоны.
  4. Добавить соль и перец по вкусу.
  5. Влить сливки и тушить несколько минут, в конце добавить натертый сыр.
  6. Все тщательно перемешать и дать остыть.
  7. Охлажденной начинкой (по 40 граммов) фаршируем блинчик.
Блины с жюльеном понравятся любителям сытных блюд
Блины с жюльеном понравятся любителям сытных блюд. Фото: Bellini

Своими фирменными рецептами с «ПМ» поделился и магазин фермерских продуктов «Калина Малина». Для любителей экспериментов на кухне повара сети предложили рецепт блинов из зеленой гречки.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • Зеленая гречка — 250 г.
  • Молоко или кефир — 150 мл.
  • Яйца С0 — 2 шт.
  • Растительное масло — 3 ст. л.
  • Лимонный сок — 1 ч. л.
  • Сахар — 1 ст. л. (по желанию)
  • Сода — ½ ч. л.
  • Соль — ½ ч. л.

Для приготовления нужно:

  1. Тщательно промыть зеленую гречку.
  2. Поместить крупу в небольшую миску и влить 400 мл прохладной питьевой воды.
  3. Накрыть массу пищевой пленкой и убрать в холодильник на ночь.
  4. Измельчить разбухшую крупу вместе с жидкостью в однородную массу. Это займет примерно 2-3 минуты.
  5. Перелить массу в глубокую миску, добавить сахар и соль.
  6. Разбить яйца в миску с измельченной гречкой, влить молоко и лимонный сок, добавить соду и тщательно перемешать.
  7. Влить в тесто 2 столовые ложки растительного масла и снова перемешать.
  8. Разогреть сковородку на сильном огне и смазать дно небольшим количеством растительного масла.
  9. Пожарить блинчики на среднем огне.
Блины из зеленой гречки для тех, кто хочет попробовать что-то новое
Блины из зеленой гречки для тех, кто хочет попробовать что-то новое. Фото: «Калина Малина»

И последний рецепт — блины с яйцом и сыром.

На приготовление у вас уйдет около 40 минут. Понадобятся:

  • Мука пшеничная — 1 стакан.
  • Молоко — 1,5 стакана.
  • Вода — 0,5 стакана.
  • Сыр — 60 г.
  • Яйца — 3 шт.
  • Масло сливочное — 1 ст. л.
  • Масло растительное — 2-3 ч. л.
  • Соль — на кончике ножа.

Технология приготовления блинов:

  1. Молоко подогреть до 35 градусов, добавить яйцо, все перемешать и насыпать муку. Перемешать до растворения комочков.
  2. Вылить на разогретую сковороду порцию теста и пожарить блины на среднем огне до золотистого цвета.
  3. Натереть сыр на мелкой терке.
  4. Вкрутую отварить 2 яйца, охладить и мелко порезать.
  5. Смешать яйца с сыром и сливочным маслом.
  6. Выложить смесь на середину каждого блина, завернуть конвертом и поджарить еще 2-3 минуты с каждой стороны.
  7. Подавайте готовое блюдо со сметаной.
Блины с яйцом и сыром не оставят равнодушным никого
Блины с яйцом и сыром не оставят равнодушным никого. Фото: «Калина Малина»
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