«Смотрящие» за Норильском избили бизнесмена: четверых осудили, один погиб на СВО

Как рассказали в прокуратуре края, в июле 2023 года пятеро мужчин от 22 до 43 лет, считавших себя «авторитетами», решили присвоить деньги знакомого бизнесмена. Они распределили между собой роли, после чего один из них пригласил жертву на «разговор» в квартиру.