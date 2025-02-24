«Смотрящие» за Норильском избили бизнесмена: четверых осудили, один погиб на СВО

Posted 24 февраля, 06:52
Published 24 февраля, 06:52
Modified 24 февраля, 12:07
Updated 24 февраля, 12:07
Как рассказали в прокуратуре края, в июле 2023 года пятеро мужчин от 22 до 43 лет, считавших себя «авторитетами», решили присвоить деньги знакомого бизнесмена. Они распределили между собой роли, после чего один из них пригласил жертву на «разговор» в квартиру.
Когда пострадавший пришел, его встретили с ножами. Они потребовали миллион рублей под выдуманным предлогом невыплаты зарплаты работникам предпринимателя.
Мужчина отказался давать деньги, после чего фигуранты разбили об его голову стеклянную бутылку и избили. Нападавшие угрожали убийством и продолжали требовать деньги.
Порезав ножом нос бизнесмена, вымогатели отняли у него 50 тысяч рублей, затем заставили занять ещё 150 тысяч рублей у знакомых и отпустили.
Многие свидетели отказывались давать показания. Суд признал напавших виновными в вымогательстве (пункт а, в, г части 2 статьи 163 УК РФ), разбое (части 2 статьи 162 УК РФ). Четверым мужчинам назначили от 4 лет 5 месяцев до 6 лет 4 месяцев колонии строгого режима.
В отношении пятого соучастника уголовное дело приостановлено — он погиб на СВО.