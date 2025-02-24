На Свердловской могут закрыть два стационара. Что будет с медиками и пациентами?

Posted 24 февраля, 07:36
Published 24 февраля, 07:36
Modified 24 февраля, 08:05
Updated 24 февраля, 08:05
19 февраля дочь одного из пациентов Красноярской межрайонной больницы №3 сообщила «Проспекту Мира», что два круглосуточных отделения, неврологическое и терапевтическое, могут закрыть.
По словам девушки, информацию о возможном закрытии рассказали ее отцу медсестры учреждения.
«Эти круглосуточные стационары принимали пациентов со всего города. После закрытия отделений пациентов, у которых нет возможности находиться на лечении только на дневном, будут перераспределять в больницы №7 и №20.
Учитывая, что поток пациентов большой, то очереди на плановое лечение станут намного больше», — говорила дочь пациента.
По информации красноярки, к 15 июня сотрудников двух отделений якобы планируют сократить и перевести в дневные стационары и поликлиники.
«Проспект Мира» обратился в Красноярскую межрайонную больницу №3 и попросил прокомментировать ситуацию. В медучреждении допустили, что два круглосуточных стационара действительно могут закрыть. В больнице отметили, что два деревянных здания, в которых сейчас расположены отделения, были построены в 1956 и 1961 годах.
«Учитывая срок эксплуатации зданий, результаты визуального и инструментального обследования конструкций, сейчас проводится обследование технического состояния зданий для решения вопроса о дальнейшей безаварийной эксплуатации.
В случае принятия решения о несоответствии технического состояния зданий, всем сотрудникам отделений круглосуточного стационара КГБУЗ „КМБ №3“ будет предложен перевод в другие подразделения учреждения (поликлиники, дневной стационар, диагностическое отделение), в том числе предоставлена возможность переобучения сотрудников за счет средств работодателя».
В Красноярской межрайонной больнице №3 заявили, что в случае закрытия двух отделений госпитализировать пациентов будут в больницы с учетом разработанной и утвержденной маршрутизации. «ПМ» уточнит, в какие медучреждения будут госпитализировать больных.
11 февраля красноярский политолог Алексей Аксютенко заявил, что, по информации «неравнодушных граждан», новому министру здравоохранения края Наталии Говорушкиной якобы направили на утверждение документы, предусматривающие сокращение отделений в больницах края, которые не выполняют план, и медперсонала, а также закрытие фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в деревнях с населением менее 100 человек.
Минздрав края сначала не комментировал суть сообщений, но называл «данные непроверенными» и предлагал обращаться за комментариями в сами больницы. Новый министр здравоохранения Наталия Говорушкина не давала публичных комментариев или опровержений.
Спустя неделю после обсуждения в СМИ и соцсетях на сайте минздрава опубликовали тексты с информацией по теме. Минздрав сообщил, что в крае появятся 35 новых ФАПов, 15 врачебных амбулаторий, две новые поликлиники и две женские консультации. Заявлялось, что в крае не планируют закрывать роддома и родильные отделения, а также ФАПы, в том числе в малонаселенных северных поселках.
Опубликовали и персональный комментарий Говорушкиной, который она дала на заседании комитета в заксобрании. Министр сказала о «задаче сделать помощь доступнее в том числе в тех территориях, где она нужна».
Сообщения о сокращениях персонала и закрытии отделений Зайцев связывает с работой минздрава со штатным расписанием. Он утверждает, что на данный момент никаких решений не принималось.