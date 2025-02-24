Охрана пыталась выгнать блогера из «Кванта»

Posted 24 февраля, 05:35
Published 24 февраля, 05:35
Modified 24 февраля, 08:23
Updated 24 февраля, 08:23
Красноярский блогер Анатолий Качаев в беседе с sibnovosti.ru рассказал, что иногда снимает социальные эксперименты. Парень отметил, что вместе с оператором решил снять в ТК «Квант» новый ролик.
Идея видео была в том, чтобы блогер подходил к посетителям торгового комплекса, предлагал понюхать разные ароматы и угадать их. Красноярцы должны были узнать запах кофе, лаванды, гвоздики, лимона, чеснока, черного перца и звездочки.
По словам Анатолия, в какой-то момент к нему и оператору подошел охранник и якобы начал обвинять их «в терроризме», а также требовал прекратить съемку и выгонял их на улицу.
«Он толкнул меня в плечо. Что-то говорить ему про то, что я блогер, было бесполезно. Не слушал ничего».
Затем, продолжает молодой человек, к нему и оператору подошла администрация «Кванта». Они объяснили ситуацию и разрешили съемку.
Юристы отмечают, что по закону для съемок в общественных местах, которым является торговый центр, не нужно получать какое-либо разрешение. Если кто-то пытается запретить снимать, то юристы советуют вызывать полицию.
«Проспект Мира» связался с представителями «Кванта». Маркетолог торгового центра заявила, что ТК приносит извинения Анатолию за причиненные неудобства, так как служба контроля «резко среагировала».
«Мы изучили эту ситуацию и выявили некоторые спорные моменты. После теракта в Crocus City Hall наша служба безопасности очень внимательно следит за посетителями. Особенно за теми, кто ведет себя немного подозрительно.
Блогер не просто вел видеосъемку, а проводил социальный эксперимент. А это очень спорная ситуация. Когда люди проводят нерегламентированные исследования или промо-акции — это всегда выглядит немного подозрительно.
У нас есть правило, согласно которому, если вы хотите провести любое исследование или промо-акцию, то вы можете просто обратиться в администрацию, согласовать и никаких вопросов не будет.
Я понимаю, что делать на законодательном уровне это необязательно, но это позволит избежать недопониманий. Блогер давал нюхать какие-то вещества посетителям торгового комплекса и это немного смутило нашу службу контролю».
Представитель «Кванта» считает, что сотрудникам службы безопасности нужно было вызвать наряд Росгвардии, чтобы они разобрались в ситуации.