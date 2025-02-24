prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 февраля, 04:49

Published 24 февраля, 04:49

Modified 24 февраля, 08:55

Updated 24 февраля, 08:55

Перевозчик заявил, что купит девочке пуховик взамен порванного кондуктором

Перевозчик заявил, что купит девочке пуховик взамен порванного кондуктором

24 февраля 2025, 04:49
Фото: Мэрия Красноярска.
В Красноярске кондуктор автобуса «накинулась» на 14-летнюю пассажирку и порвала ей пуховик. Перевозчик отстранил женщину от работы и заявил, что готов купить пострадавшей новую куртку. Об этом сообщили в мэрии.

Инцидент произошел еще 21 февраля. Девочка-подросток пыталась рассчитаться чужой социальной картой, но по закону это запрещено — социальные карты являются именными. В дептранспорта уточнили «Проспекту Мира», что, вероятнее всего, девочка предъявила карту матери.

Кондуктор отказалась рассчитывать девочку и якобы на эмоциях порвала ей карман на куртке.

Видео: Красноярска.

Как сообщили в департаменте транспорта, проводится служебная проверка и изучаются данные с камер видеонаблюдения. Кондуктора отстранили от работы. Ее и водителя допросили на предприятии и в следственном комитете.

Читайте также:
Кондуктор высадил школьника, когда в Красноярске не работал расчет по картамВ Красноярске пассажир брызнул перцовым баллончиком в лицо кондукторуВ Красноярске кондуктор напала на пассажирку за то, что она «задрала ногу»
#Владислав Савончик#Видео#Происшествия#Красноярск#Мэрия#Автобус#Кондуктор#Девочка#Социальная карта
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика