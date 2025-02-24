Перевозчик заявил, что купит девочке пуховик взамен порванного кондуктором

В Красноярске кондуктор автобуса «накинулась» на 14-летнюю пассажирку и порвала ей пуховик. Перевозчик отстранил женщину от работы и заявил, что готов купить пострадавшей новую куртку. Об этом сообщили в мэрии.

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