Перевозчик заявил, что купит девочке пуховик взамен порванного кондуктором

Posted 24 февраля, 04:49
Published 24 февраля, 04:49
Modified 24 февраля, 08:55
Updated 24 февраля, 08:55
Инцидент произошел еще 21 февраля. Девочка-подросток пыталась рассчитаться чужой социальной картой, но по закону это запрещено — социальные карты являются именными. В дептранспорта уточнили «Проспекту Мира», что, вероятнее всего, девочка предъявила карту матери.
Кондуктор отказалась рассчитывать девочку и якобы на эмоциях порвала ей карман на куртке.
Как сообщили в департаменте транспорта, проводится служебная проверка и изучаются данные с камер видеонаблюдения. Кондуктора отстранили от работы. Ее и водителя допросили на предприятии и в следственном комитете.