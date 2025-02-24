При помощи «зонтичных» поручительств Корпорации МСП малый бизнес привлек 470 млрд

В лидерах по приросту количества получателей поддержки следующие регионы: Республика Тыва — в шесть раз, Адыгея — более чем в пять раз, Калмыкия и Дагестан — более чем в четыре раза, республики Бурятия, Ингушетия, Саха (Якутия), Северная Осетия — Алания, Белгородская, Брянская, Липецкая и Орловская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Курская область — более чем в три раза.