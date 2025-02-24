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Posted 24 февраля, 13:08

Published 24 февраля, 13:08

Modified 24 февраля, 13:10

Updated 24 февраля, 13:10

При помощи «зонтичных» поручительств Корпорации МСП малый бизнес привлек 470 млрд

При помощи «зонтичных» поручительств Корпорации МСП малый бизнес привлек 470 млрд

24 февраля 2025, 13:08
Фото: 1MI.
Компании малого и среднего бизнеса привлекли 470 миллиардов рублей в прошлом году благодаря «зонтичным» поручительствам Корпорации МСП в ходе реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Это в 1,5 раза превышает показатель 2023 года.

Как сообщает tass.ru, финансирование получили более 38 тысяч предпринимателей.

Согласно объемам финансовой поддержки, привлеченной с использованием «зонтичных» поручительств, среди отраслей экономики лидируют обрабатывающие производства (106,4 миллиарда рублей), инфраструктурное строительство (48,9 миллиарда рублей), транспортировка и хранение (34,8 миллиарда рублей), научно-техническая деятельность (17 миллиардов рублей), информация и связь (16,1 миллиарда рублей), сельское хозяйство (15,4 миллиарда рублей), гостиницы и общепит (12,1 миллиарда рублей).

По заявлению гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, число предприятий и ИП, которым было предоставлено финансирование согласно действию «зонтичных» поручительств КМСП, стало больше в два раза по отношению к 2023 году и достигло 38 тысяч. Стоит отметить, что свыше 92% выдач пришлось на микро- и малый бизнес, который стабильно испытывает трудности с привлечением заемного финансирования из-за отсутствия залогов.

На вершине рейтинга отраслей по приросту количества получателей поддержки в прошлом году по сравнению с итогами годичной давности попали сфера услуг (215%), культура и спорт (200%), гостиницы и общепит (145%), транспортировка и хранение (137%).

Наиболее масштабный объем кредитов с «зонтичными» поручительствами смогли привлечь компании из Москвы (99,8 миллиарда рублей), Северной столицы (34,2 миллиарда рублей), Московской области (26,3 миллиарда рублей), Краснодарского края (20 миллиардов рублей), Свердловской (16,6 миллиарда рублей), Новосибирской (13,3 миллиарда рублей), Ростовской (12,9 миллиарда рублей), Нижегородской (10,4 миллиарда рублей), Воронежской (10,3 миллиарда рублей) и Самарской (10,1 миллиардов рублей) областей.

Благодаря использованию «зонтичных» поручительств КМСП увеличен также объем финансовой поддержки организаций малого и среднего предпринимательства в новых субъектах РФ: в Донецкой Народной Республике (586 миллионов рублей), в Луганской Народной Республике (299 миллионов рублей), в Запорожской и Херсонской областях (83 миллионов рублей и 44 миллионов рублей соответственно). Поддержкой удалось заручиться не менее 330 организациям.

В лидерах по приросту количества получателей поддержки следующие регионы: Республика Тыва — в шесть раз, Адыгея — более чем в пять раз, Калмыкия и Дагестан — более чем в четыре раза, республики Бурятия, Ингушетия, Саха (Якутия), Северная Осетия — Алания, Белгородская, Брянская, Липецкая и Орловская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Курская область — более чем в три раза.

Механизм «зонтичных» поручительств заработал благодаря участию Министерства экономического развития РФ с конца 2021 года согласно поручению главы государства в ходе реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и уже успел продемонстрировать свою эффективность. Благодаря запуску такой инициативы компании малого и среднего предпринимательства сумели привлечь порядка одного триллиона рублей финансовой поддержки в развитие своего дела. В текущем году программа продолжит воплощаться на фоне запуска в реализацию нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

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