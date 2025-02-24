Стало известно, сколько денег красноярцы должны банкам

Posted 24 февраля, 10:52
Published 24 февраля, 10:52
Modified 24 февраля, 11:32
Updated 24 февраля, 11:32
Рейтинг составило агентство РИА Новости. Уровень закредитованности оценивался как соотношение среднедушевого долга населения по банковским кредитам и годовой зарплаты. Объем займов взят из статистики Центробанка, а зарплаты и численность экономически активного населения — у Росстата.
По состоянию на начало 2025 года, край находится на 20 месте рейтинга. В среднем житель Красноярского края должен банкам 498,3 тысячи рублей. Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты — 52,1%.
На 25 месте находится Кемеровская область со средним кредитом 426,7 тысячи рублей, на 55 месте — Хакасия с кредитом в 450,7 тысячи рублей, что составляет 62,1% от средней зарплаты.
Самым закредитованным регионом оказалась Тува. Там в среднем на человека оформлен кредит в 1,04 млн рублей, что составляет 151,6% от средней зарплаты.
В целом в России объем задолженности по кредитам населения перед банками достиг по итогам 2024 года 34,9 триллиона рублей.