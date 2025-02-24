Стало известно, сколько денег красноярцы должны банкам

Рейтинг составило агентство РИА Новости. Уровень закредитованности оценивался как соотношение среднедушевого долга населения по банковским кредитам и годовой зарплаты. Объем займов взят из статистики Центробанка, а зарплаты и численность экономически активного населения — у Росстата.