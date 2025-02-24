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Posted 24 февраля, 10:52

Published 24 февраля, 10:52

Modified 24 февраля, 11:32

Updated 24 февраля, 11:32

Стало известно, сколько денег красноярцы должны банкам

Стало известно, сколько денег красноярцы должны банкам

24 февраля 2025, 10:52
Фото: 1MI.
В Красноярском крае снизилась средняя закредитованность населения.

Рейтинг составило агентство РИА Новости. Уровень закредитованности оценивался как соотношение среднедушевого долга населения по банковским кредитам и годовой зарплаты. Объем займов взят из статистики Центробанка, а зарплаты и численность экономически активного населения — у Росстата.

По состоянию на начало 2025 года, край находится на 20 месте рейтинга. В среднем житель Красноярского края должен банкам 498,3 тысячи рублей. Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты — 52,1%.

На 25 месте находится Кемеровская область со средним кредитом 426,7 тысячи рублей, на 55 месте — Хакасия с кредитом в 450,7 тысячи рублей, что составляет 62,1% от средней зарплаты.

Самым закредитованным регионом оказалась Тува. Там в среднем на человека оформлен кредит в 1,04 млн рублей, что составляет 151,6% от средней зарплаты.

В целом в России объем задолженности по кредитам населения перед банками достиг по итогам 2024 года 34,9 триллиона рублей.

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