Стало известно, сколько зарабатывают инженеры в Красноярске

На самую высокую зарплату, от 115 до 205 тысяч рублей, может рассчитывать специалист с опытом прохождения экспертиз и защиты конструкторской части проекта, стажем работы инженером-конструктором от 5 лет или ведущим конструктором от 2 лет. Преимуществом могут быть знание английского или другого иностранного языка на разговорном или свободном уровне, опытом BIM-проектирования.