Стало известно, сколько зарабатывают инженеры в Красноярске

Posted 24 февраля, 07:33
Published 24 февраля, 07:33
Modified 24 февраля, 07:35
Updated 24 февраля, 07:35
Зарплатный максимум инженера-конструктора в компаниях, специализирующихся на промышленном строительстве, в Красноярске составляет 205 тысяч рублей. Результатами исследования с «ПМ» поделились аналитики сервиса SuperJob.
«Высокий уровень дохода чаще предоставляют кандидатам со стажем работы от 2 лет, знанием Revit и имеющим опыт разработки конструкторской документации по нескольким разделам от начальной стадии до реализации проекта, прохождения экспертиз и защиты конструкторской части проекта», — уточнили аналитики.
В Красноярске от 50 до 60 тысяч рублей обещают инженеру-конструктору с неполным высшим образованием, знанием САПР, современных строительных нормативов, правил разработки и оформления конструкторской документации, ЕСКД, требований ГОСТов и СНиПов, навыками составления спецификаций, конструирования узлов, выполнения монтажных схем.
От 60 до 85 тысяч рублей в городе предлагают соискателю с высшим образованием, знанием стадий и методов разработки проектов, опытом разработки проектной документации, опытом расчета узлов и деталей строительных конструкций, стажем работы инженером-конструктором от 2 лет.
От 85 до 115 тысяч рублей в Красноярске может зарабатывать инженер со знанием Revit, знанием английского языка на уровне чтения технической документации, опытом разработки конструкторской документации по нескольким разделам от начальной стадии до реализации проекта, стажем работы инженером-конструктором от 3 лет.
На самую высокую зарплату, от 115 до 205 тысяч рублей, может рассчитывать специалист с опытом прохождения экспертиз и защиты конструкторской части проекта, стажем работы инженером-конструктором от 5 лет или ведущим конструктором от 2 лет. Преимуществом могут быть знание английского или другого иностранного языка на разговорном или свободном уровне, опытом BIM-проектирования.