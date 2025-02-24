Сжигание чучела, блины и футбол в валенках: где отметить Масленицу в Красноярске

Второе мероприятие пройдет в одном из самых крупных дворов района — в 14:00, на Куйбышева, 85. Двор украсят чучелом, вокруг которого будут водить хоровод. Еще будут театрализованное представление по мотивам «Сказки о попе и о работнике его Балде», угощение блинами, спортивные состязания и народные игры со сладкими призами.