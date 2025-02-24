Сжигание чучела, блины и футбол в валенках: где отметить Масленицу в Красноярске

Posted 24 февраля, 09:14
Published 24 февраля, 09:14
Modified 24 февраля, 12:04
Updated 24 февраля, 12:04
Масленичные гулянья пройдут почти во всех районах Красноярска и в некоторых учреждениях города. Вот когда и какие активности ждут жителей:
В субботу, 1 марта, в сквере Серебряный с 10:00 начнет работу продовольственная ярмарка. В мэрии говорят, что блины с чаем на празднике тоже будут. Концертная программа и конкурсы стартуют с 11:00 — будут работать тематические локации, конкурсы, битва подушками, перетягивание каната, фотозоны.
2 марта в 12:00 запланирована праздничная программа на площади перед культурным центром на Высотной.
Еще в масленичную неделю, с 24 по 28 февраля, в культурном центре на Высотной подготовили интерактивы:
В районе в воскресенье, 2 марта, пройдут два мероприятия. Первое — «Автомасленица в автогородке» в 11:00 на Брянской, 140д. В программе — конкурсы со скоморохами, народная музыка, блины в тёплом кафе, розыгрыш подарков от партнёров, доступ во все ретроавтомобили и чай из самовара.
Второе мероприятие пройдет в одном из самых крупных дворов района — в 14:00, на Куйбышева, 85. Двор украсят чучелом, вокруг которого будут водить хоровод. Еще будут театрализованное представление по мотивам «Сказки о попе и о работнике его Балде», угощение блинами, спортивные состязания и народные игры со сладкими призами.
Тут праздник отметят 1 марта в 12:00 в сквере Чернышевского. Там установят ледяной столб, на вершине которого будут призы. Для гостей праздника приготовили спортивные конкурсы и народные забавы.
На мероприятии пройдет фестиваль блинов — можно будет полюбоваться композициями из этого блюда и попробовать блины с разными вкусами.
А еще 1 марта в 14:00 Масленицу отметят в музее-усадьбе Сурикова — запланированы конкурсы, испытания и выступление фольклорного коллектива «Пимочки».
Во дворе усадьбы будут работать фотозона, мастер-классы по изготовлению различных поделок из ткани, шерстяных ниток и картона. На празднике все желающие смогут попробовать блины, горячий чай и сладости.
Во время гуляний можно будет посетить сам дом-музей. На первом этаже работает выставка «Сибирская Масленица» Вход на территорию свободный, а в дом-музей по стоимости входного билета — 250 рублей.
Еще в Центральном районе можно создать куклу Берегиню на мастер-классе 1 марта в 17:00 в молодёжном центре «Центр путешественников» на Карла Маркса, 49 — требуется предварительная регистрация по ссылке.
Праздник «Проводы зимы — Масленица» начнётся на Ярыгинской набережной 1 марта в 12:00. Гостей ждут аттракционы, торговые ряды, чучело Масленицы.
На главной сцене выступят творческие коллективы района, а в конце празднования определят обладателя самой лучшей «Масленичной лавки» и лучшего чучела Масленицы.
1 марта в 11:00 в кинотеатре «Мечта» покажут театрализованное представление «Как на Масленицу Зиму провожали». Герои расскажут о народных традициях, помогут испечь блины и накрыть стол.
В Советском районе масленичные гулянья состоятся 1 марта в парке «Солнечная поляна» в Солнечном. С 11:00 начнут работать тематические площадки и игры.
В 12:00 на главной сцене выступят творческие коллективы города. Во время мероприятия на площади будет работать продовольственная ярмарка.
Помимо районных мероприятий, праздники устроят еще в нескольких местах.
2 марта в 12:00 в восточной части острова начнется праздник Масленицы. Будут работать локации для активных: футбол в валенках, перетягивание каната, бег в мешках, народная игра «Закрутиха», русская рогатка и тематические фотолокации с символами праздника и милыми собачками из парка «Роев ручей».
В 13:00 состоится традиционное состязание — покорение масленичного столба.
Еще на празднике будут конкурсы, хороводы, шоу на сцене, ярмарка угощений и сувениров. В 15:15 гости праздника соберутся на сожжение чучела Масленицы.
В парке «Роев ручей» отмечать Масленицу будут 2 марта с 12:00 до 14:00. Для гостей приготовили народные игры и забавы, мастер-классы, эстафеты, викторины и состязания, авторские этно-фотозоны с участием ручных животных парка, хороводы и призы.
В 13:45 у акватеррариума состоится розыгрыш призов, а в 14:00 у акватеррариума пройдёт ритуал проводов Маслёны. Условия участия в празднике — входной билет в парк «Роев ручей»: 400 рублей для детей, 600 рублей для взрослых.
2 марта в 12:00 «Бобровом логе» пройдёт традиционный масленичный праздник. В программе: блинная викторина, бой подушками и перетягивание каната, хоккей с мячом и мётлами, конкурс чучел Масленицы, квест, баянист, песни и частушки
«Теплая атмосфера, смех, блины и отличное настроение!» — рассказывают в соцсетях фан-парка.
Если вдруг вам захочется уехать из города на выходных, то вот где можно отметить Масленицу недалеко от Красноярска.
Он находится у Дивногорска, по адресу Залив Шумиха, 5/33. Масленицу там отметят 1 марта с 14:30 до 17:00. На празднике будут песни, богатырские игры и конкурсы.
Гостей научат создавать кукол-благополучниц, а потом проведут квест «Блиннопад». Завершится всё сжиганием чучела. Вход стоит 500 рублей.
В селе Сухобузимском 2 марта будут отмечать Масленицу. Путь от Красноярска составит около 70 километров. Праздник продлится с 10:00 до 16:00.
Откроет масленичные гулянья ярмарка. В 11:00 часов стартует основная развлекательная программа: обещают показательные выступления казаков и казачат, богатырские забавы, катания на конных и собачьих упряжках, игры, хороводы и творческие номера.
Будет и конкурсная программа. Участники устроят дефиле в русских национальных костюмах, представят свои версии скоморохов, петрушек и других. В Доме культуры покажут мультфильм, а после актёры Красноярского театра кукол разыграют на сцене сказку «Стойкий оловянный солдатик».
Мастера Дома ремёсел научат плести поделки из бересты, делать обережных кукол и расписывать игрушки.
Самым зрелищным событием фестиваля станет традиционное взятие снежного городка с конными и пешими воинами, джигитовкой, стеношными боями — начало в 14:00.
Подробная программа праздника опубликована на сайте.
Ферма «Коза дереза»
На ферме Масленицу отметят 2 марта. Адрес — Придорожный посёлок, 1. С 11:30 там можно будет покататься на лошадях и снегоходах, научиться делать куклы и поработать на гончарном круге. Для гостей приготовят блины, шашлыки и сбитень.
Сожжение чучела пройдёт в 14:00. Вход — от 500 рублей.