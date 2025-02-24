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Posted 24 февраля, 04:05

Published 24 февраля, 04:05

Modified 24 февраля, 08:29

Updated 24 февраля, 08:29

Красноярск снова накрыла едкая дымка

Красноярск снова накрыла едкая дымка

24 февраля 2025, 04:05
Фото: cam.krk.ru.
Сегодня утром, 24 февраля, в Красноярске снова ухудшилось состояние воздуха. Еще накануне воздух был чистый.

По данным портала Nebo.Live, карта окрашена черными и оранжевыми цветами. Загрязнения наблюдаются во всех районах города.

Фото: nebo.live

Однако хуже всего ситуация складывается в Железнодорожном и Советском районах. По этим данным, сильнее всего воздух загрязнен на Красной Армии, Декабристов, Менжинского, Железнодорожников, Горького, Маерчака, Калинина и Киренского.

Загрязнения есть на Авиаторов, Партизана Железняка, Алексеева и Петра Подзолкова.

Для сравнения: еще накануне, 23 февраля, датчики проекта спустя неделю начали гореть синим цветом.

Фото: nebo.live

Датчики минэкологии края не показывают сейчас таких загрязнений. На сайте Среднесибирского УГМС нет прогноза о загрязнении воздуха в Красноярске на ближайшее время.

Фото: krasecology.ru

Так выглядит город на камерах: это Абытаевская — Шахтеров — Алексеева и Взлетная, 30 — в сторону Шахтеров.

Фото: cam.krk.ru

В соцсетях министра экологии края Владимира Часовитина красноярцы пишут гневные комментарии и иронизируют над тем, что проблемы с воздухом может решить только ветер.

«Ветер решает. Надо шамана нанимать вместо чиновников»
«Ветер выбрать министром экологии или губернатором»
«Театр какого-то абсурда. Мне одной так кажется?»
«Погода ветер принесла, а ваша какая заслуга?»
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Экология#Красноярск#Воздух#Качество воздуха#Загрязнение воздуха#Качество
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