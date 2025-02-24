Красноярск снова накрыла едкая дымка

Posted 24 февраля, 04:05
Published 24 февраля, 04:05
Modified 24 февраля, 08:29
Updated 24 февраля, 08:29
По данным портала Nebo.Live, карта окрашена черными и оранжевыми цветами. Загрязнения наблюдаются во всех районах города.
Однако хуже всего ситуация складывается в Железнодорожном и Советском районах. По этим данным, сильнее всего воздух загрязнен на Красной Армии, Декабристов, Менжинского, Железнодорожников, Горького, Маерчака, Калинина и Киренского.
Загрязнения есть на Авиаторов, Партизана Железняка, Алексеева и Петра Подзолкова.
Для сравнения: еще накануне, 23 февраля, датчики проекта спустя неделю начали гореть синим цветом.
Датчики минэкологии края не показывают сейчас таких загрязнений. На сайте Среднесибирского УГМС нет прогноза о загрязнении воздуха в Красноярске на ближайшее время.
Так выглядит город на камерах: это Абытаевская — Шахтеров — Алексеева и Взлетная, 30 — в сторону Шахтеров.
В соцсетях министра экологии края Владимира Часовитина красноярцы пишут гневные комментарии и иронизируют над тем, что проблемы с воздухом может решить только ветер.
«Ветер решает. Надо шамана нанимать вместо чиновников»
«Ветер выбрать министром экологии или губернатором»
«Театр какого-то абсурда. Мне одной так кажется?»
«Погода ветер принесла, а ваша какая заслуга?»