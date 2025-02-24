Цифровая эволюция изменила привычки покупателей авто, считают эксперты Авито

Другие значимые тренды включают переход пользователей на агрегаторы и платформы объявлений для сравнения предложений. По данным онлайн-опросов посетителей дилерских центров, проведенных в 2024 году, 81% начинают поиск на платформах объявлений, 74% заходят на Авито, при этом репутация дилера имеет значение для 59%. Важна и прозрачность условий покупки — 24% сталкиваются с непрозрачным ценообразованием. А также за год выросла на 65% популярность общения в чатах, вместо привычных ранее звонков. Кроме того, на современный авторынок и процессы дилеров влияние оказывают такие факторы, как жажда скорости в коммуникациях и мобильности и трансформация ценности офлайн-опыта. Эти тренды демонстрируют необходимость комплексной адаптации дилеров к меняющимся потребностям аудитории.