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Posted 24 февраля, 11:58

Published 24 февраля, 11:58

Modified 24 февраля, 12:09

Updated 24 февраля, 12:09

В каких ресторанах Красноярска можно поесть блины на Масленицу и сколько это стоит

В каких ресторанах Красноярска можно поесть блины на Масленицу и сколько это стоит

24 февраля 2025, 11:58
Фото: vk.com/berrywoodfamily.
Рассказываем, в каких красноярских ресторанах можно поесть блины на масленичной неделе и сколько они там стоят.

«ПМ» изучил специальные меню красноярских заведений.

В Sadko можно попробовать блинную кесадилью, блины с тремя видами икры, кокосовый блин и другие: порции по 175-190 граммов стоят от 468₽ до 848₽. В «Чешуе» тоже есть блины с тремя видами икры, гречишные блины, но есть и классические: 650₽ за 160 граммов.

В «Дзеими» и «Дзе» можно взять обычные блины с медом, маслом или сметаной — два блинчика стоят 268₽. Есть и блины с начинками: мясными и сладкими — порция стоит от 408₽ до 668₽.

В Benedict — 290₽ за 120 граммов блинов и 30 граммов топпинга: сметана, шоколадная паста, варенье или сгущенка. В Bistrot de Luxe Home — 300 рублей за 120 граммов блинов с топпингом.

В «Мама’s» порция блинов стоит 260₽. В «Сыроварне» за порцию из шести блинов придется отдать 590 рублей.

Вот ещё несколько ресторанов и цены на блины там:

Vita Margarita
Hello wine
Green Villa Pizza
Hello coffee
La Famille
Vita Margarita

Еще блины в меню есть в следующих заведениях: «Якитория», «Север», «Второе дыхание», Yoshi, Smith, «Баран и Бисер», Formaggi, Fresko, «Перцы», «12 слоев», Mike&Molly и других.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Заведения#Рестораны#Масленица#Блины
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