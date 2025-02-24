В каких ресторанах Красноярска можно поесть блины на Масленицу и сколько это стоит

Posted 24 февраля, 11:58
Published 24 февраля, 11:58
Modified 24 февраля, 12:09
Updated 24 февраля, 12:09
«ПМ» изучил специальные меню красноярских заведений.
В Sadko можно попробовать блинную кесадилью, блины с тремя видами икры, кокосовый блин и другие: порции по 175-190 граммов стоят от 468₽ до 848₽. В «Чешуе» тоже есть блины с тремя видами икры, гречишные блины, но есть и классические: 650₽ за 160 граммов.
В «Дзеими» и «Дзе» можно взять обычные блины с медом, маслом или сметаной — два блинчика стоят 268₽. Есть и блины с начинками: мясными и сладкими — порция стоит от 408₽ до 668₽.
В Benedict — 290₽ за 120 граммов блинов и 30 граммов топпинга: сметана, шоколадная паста, варенье или сгущенка. В Bistrot de Luxe Home — 300 рублей за 120 граммов блинов с топпингом.
В «Мама’s» порция блинов стоит 260₽. В «Сыроварне» за порцию из шести блинов придется отдать 590 рублей.
Вот ещё несколько ресторанов и цены на блины там:
Еще блины в меню есть в следующих заведениях: «Якитория», «Север», «Второе дыхание», Yoshi, Smith, «Баран и Бисер», Formaggi, Fresko, «Перцы», «12 слоев», Mike&Molly и других.