В каких ресторанах Красноярска можно поесть блины на Масленицу и сколько это стоит

В Sadko можно попробовать блинную кесадилью, блины с тремя видами икры, кокосовый блин и другие: порции по 175-190 граммов стоят от 468₽ до 848₽. В «Чешуе» тоже есть блины с тремя видами икры, гречишные блины, но есть и классические: 650₽ за 160 граммов.