В Красноярске на Калинина начали строить первые дома большого ЖК

Posted 24 февраля, 01:48
Published 24 февраля, 01:48
Modified 24 февраля, 08:33
Updated 24 февраля, 08:33
Застройщиком выступает «Культбытстрой» («КБС»). Согласно проекту, на улице Калинина построят три 17-этажных дома.
На данный момент известно, что общая площадь двух домов составит больше 16 тысяч квадратных метров. Один дом будет рассчитан на 152 квартиры, другой — на 148.
В домах будут 1-комнатные, 2-комнатные и 3-комнатные квартиры. Высота потолков составит 2,56 — 2,63 м. На каждом этаже будет по девять квартир.
Как указано в документах, во дворе будет одна детская и одна спортивная площадки. Подземной парковки не будет.
Ключи планируют выдать в конце июне 2027 года. Планируемая стоимость строительства — 863,2 миллиона рублей.
Ранее мы писали, что «КБС» готовится проектировать транспортную развязку в районе виадука, который соединяет улицу Тотмина и Калинина.
Микрорайон собираются построить в районе улицы Калинина, 84а. Компания «Дом.рф» передала участок площадью 18,4 га застройщику под комплексное развитие территории (КРТ) — компании «Культбытстрой».
Всего там построят 150 тысяч квадратных метров жилья. Высота домов — от 6 до 18 этажей.