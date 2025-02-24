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Posted 24 февраля, 01:48

Published 24 февраля, 01:48

Modified 24 февраля, 08:33

Updated 24 февраля, 08:33

В Красноярске на Калинина начали строить первые дома большого ЖК

В Красноярске на Калинина начали строить первые дома большого ЖК

24 февраля 2025, 01:48
Фото: наш. дом.рф.
В Красноярске на улице Калинина началось строительство первой очереди будущего ЖК. Информация появилась на сайте Наш.дом.рф.

Застройщиком выступает «Культбытстрой» («КБС»). Согласно проекту, на улице Калинина построят три 17-этажных дома.

На данный момент известно, что общая площадь двух домов составит больше 16 тысяч квадратных метров. Один дом будет рассчитан на 152 квартиры, другой — на 148.

Фото: наш. дом.рф

В домах будут 1-комнатные, 2-комнатные и 3-комнатные квартиры. Высота потолков составит 2,56 — 2,63 м. На каждом этаже будет по девять квартир.

Как указано в документах, во дворе будет одна детская и одна спортивная площадки. Подземной парковки не будет.

Ключи планируют выдать в конце июне 2027 года. Планируемая стоимость строительства — 863,2 миллиона рублей.

Ранее мы писали, что «КБС» готовится проектировать транспортную развязку в районе виадука, который соединяет улицу Тотмина и Калинина.

Микрорайон собираются построить в районе улицы Калинина, 84а. Компания «Дом.рф» передала участок площадью 18,4 га застройщику под комплексное развитие территории (КРТ) — компании «Культбытстрой».

Всего там построят 150 тысяч квадратных метров жилья. Высота домов — от 6 до 18 этажей.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Строительство#Калинина#ЖК
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