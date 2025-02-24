В Красноярске на 2 года посадили виновного в гибели четверых бездомных при пожаре

Трагедия произошла ночью 26 октября 2024 года. Как сообщили в СК, трое женщин и двое мужчин выпивали алкоголь и были сильно пьяны. Все они были бездомными. Когда компания легла спать, один из мужчин закурил и обронил сигарету — загорелись бумага, тряпки и другой мусор.