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Posted 24 февраля, 11:58

Published 24 февраля, 11:58

Modified 24 февраля, 12:15

Updated 24 февраля, 12:15

В Красноярске на 2 года посадили виновного в гибели четверых бездомных при пожаре

В Красноярске на 2 года посадили виновного в гибели четверых бездомных при пожаре

24 февраля 2025, 11:58
Фото: СК Красноярского края.
В Красноярске вынесли приговор 51-летнему мужчине, по вине которого четверо бездомных погибли при пожаре в заброшенном деревянном доме на улице Транзитной.

Трагедия произошла ночью 26 октября 2024 года. Как сообщили в СК, трое женщин и двое мужчин выпивали алкоголь и были сильно пьяны. Все они были бездомными. Когда компания легла спать, один из мужчин закурил и обронил сигарету — загорелись бумага, тряпки и другой мусор.

Видео: СК Красноярского края.

Осужденный пытался сам все потушить и вытащить знакомых из горящего дома, но не смог, а затем скрылся.

Бездомные погибли от отравления угарным газом. Суд признал мужчину виновным в причинении смерти по неосторожности четырем лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ). Его приговорили к 2 годам и 3 месяцам колонии общего режима.

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