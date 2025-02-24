В Красноярске на 2 года посадили виновного в гибели четверых бездомных при пожаре

Posted 24 февраля, 11:58
Published 24 февраля, 11:58
Modified 24 февраля, 12:15
Updated 24 февраля, 12:15
Трагедия произошла ночью 26 октября 2024 года. Как сообщили в СК, трое женщин и двое мужчин выпивали алкоголь и были сильно пьяны. Все они были бездомными. Когда компания легла спать, один из мужчин закурил и обронил сигарету — загорелись бумага, тряпки и другой мусор.
Осужденный пытался сам все потушить и вытащить знакомых из горящего дома, но не смог, а затем скрылся.
Бездомные погибли от отравления угарным газом. Суд признал мужчину виновным в причинении смерти по неосторожности четырем лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ). Его приговорили к 2 годам и 3 месяцам колонии общего режима.