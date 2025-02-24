В Красноярске водитель «Яндекс Такси» отказался везти пассажира с собакой-поводырем

Posted 24 февраля, 02:31
Published 24 февраля, 02:31
Modified 24 февраля, 08:31
Updated 24 февраля, 08:31
Красноярец рассказал, что в августе он с помощью друга заказал такси через сервис «Яндекс Go». При оформлении заказа молодой человек указал, что он будет с собакой-поводырем и то, что ему нужна будет помощь при посадке.
Приехав на место, водитель «Яндекс Такси» отказался его везти. Со слов пассажира, таксист заявил, что не пустит его в салон с животным.
В Роспотребнадзоре отмечают, что отказ водителя от поездки является нарушением прав потребителя.
В ведомстве добавили, что собака-поводырь признается техническим средством реабилитации, поэтому ее наличие не должно быть поводом для отказа инвалиду в поездке.
В итоге суд обязал перевозчика выплатить пассажиру 5 тысяч рублей в виде компенсации морального вреда. Еще 30 тысяч рублей перевозчик заплатит в виде штрафа.