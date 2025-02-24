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Posted 24 февраля, 02:31

Published 24 февраля, 02:31

Modified 24 февраля, 08:31

Updated 24 февраля, 08:31

В Красноярске водитель «Яндекс Такси» отказался везти пассажира с собакой-поводырем

В Красноярске водитель «Яндекс Такси» отказался везти пассажира с собакой-поводырем

24 февраля 2025, 02:31
Фото: 1MI.
В Красноярске таксист отказался везти инвалида по зрению из-за собаки-проводника. Пассажир обратился в Роспотребнадзор.

Красноярец рассказал, что в августе он с помощью друга заказал такси через сервис «Яндекс Go». При оформлении заказа молодой человек указал, что он будет с собакой-поводырем и то, что ему нужна будет помощь при посадке.

Приехав на место, водитель «Яндекс Такси» отказался его везти. Со слов пассажира, таксист заявил, что не пустит его в салон с животным.

В Роспотребнадзоре отмечают, что отказ водителя от поездки является нарушением прав потребителя.

В ведомстве добавили, что собака-поводырь признается техническим средством реабилитации, поэтому ее наличие не должно быть поводом для отказа инвалиду в поездке.

В итоге суд обязал перевозчика выплатить пассажиру 5 тысяч рублей в виде компенсации морального вреда. Еще 30 тысяч рублей перевозчик заплатит в виде штрафа.

  • В январе в Красноярске участились конфликты между таксистами и пассажирами. Водители не хотели выполнять заказы из-за низкой стоимости и просили клиентов отменить поездки. «ПМ» спросил у таксистов и агрегаторов, почему возникают такие споры.
  • В Роспотребнадзоре объяснили, что делать пассажирам в подобных ситуациях.
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