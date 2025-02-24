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Posted 24 февраля, 12:53

Published 24 февраля, 12:53

Modified 24 февраля, 12:55

Updated 24 февраля, 12:55

В Красноярский край придет сильный ветер. А что в Красноярске?

В Красноярский край придет сильный ветер. А что в Красноярске?

24 февраля 2025, 12:53
Фото: 1MI.
В Красноярском крае завтра, 25 февраля, прогнозируют сильный ветер.

Как сообщили в Среднесибирском УГМС, в центральных и южных районах края ожидается сильный западный ветер — порывы 15-20 м/с. Ожидается гололедица.

В Красноярске 25 февраля ветер будет западный 5-10 м/с ночью, днем порывы будут достигать 7-12 м/с. На дорогах гололедица.

Судя по gismeteo, ветер начнет усиливаться примерно с 10:00 и успокоится только к 22:00. Ночью температура составит –11, а днем будет около –2…0.

Фото: www.gismeteo.ru
  • Тут мы публиковали прогноз на всю предстоящую неделю. Она будет достат очно теплой.
  • Однако до этого синоптик рассказал, что весна еще не наступает и в марте может быть похолодание.
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