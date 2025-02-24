В Красноярский край придет сильный ветер. А что в Красноярске?

Posted 24 февраля, 12:53
Published 24 февраля, 12:53
Modified 24 февраля, 12:55
Updated 24 февраля, 12:55
Как сообщили в Среднесибирском УГМС, в центральных и южных районах края ожидается сильный западный ветер — порывы 15-20 м/с. Ожидается гололедица.
В Красноярске 25 февраля ветер будет западный 5-10 м/с ночью, днем порывы будут достигать 7-12 м/с. На дорогах гололедица.
Судя по gismeteo, ветер начнет усиливаться примерно с 10:00 и успокоится только к 22:00. Ночью температура составит –11, а днем будет около –2…0.