В Красноярском крае одни из самых высоких цен на водку в Сибири

Самая низкая стоимость водки — в Кемеровской области. Там средняя стоимость составляет 736,25 рубля за литр. Это на 54,91 рубля меньше, чем по Сибири и на 75,54 рубля ниже, чем по России. В Новосибирской области за литр водки просят 792,93 рубля.