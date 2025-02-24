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Posted 24 февраля, 02:58

Published 24 февраля, 02:58

Modified 24 февраля, 02:58

Updated 24 февраля, 02:58

В Красноярском крае одни из самых высоких цен на водку в Сибири

В Красноярском крае одни из самых высоких цен на водку в Сибири

24 февраля 2025, 02:58
Фото: 1MI.
Красноярский край оказался на втором месте среди сибирских регионов по стоимости водки. Такие данные приводит портал iMonitoring.

По состоянию на 17 февраля текущего года, литр водки в Красноярском крае в среднем стоит 843,54 рубля. Литр этого напитка в среднем по России стоит на 31,75 рубля дешевле — 811,79 рубля.

Как утверждают авторы рейтинга, средняя стоимость литра водки в СФО — 791,16 рубля. Это на 52,38 рубля меньше, чем в Красноярском крае.

По данным портала, самая дорогая водка в Сибири находится в Хакасии. За литр придется отдать 849,89 рубля.

Самая низкая стоимость водки — в Кемеровской области. Там средняя стоимость составляет 736,25 рубля за литр. Это на 54,91 рубля меньше, чем по Сибири и на 75,54 рубля ниже, чем по России. В Новосибирской области за литр водки просят 792,93 рубля.

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