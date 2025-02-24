В Удачном за 32 миллиона продают пятикомнатный особняк с подсветкой

Posted 24 февраля, 12:38
Published 24 февраля, 12:38
Modified 24 февраля, 12:40
Updated 24 февраля, 12:40
Двухэтажный дом выставили на продажу на «Авито». Его фасад имеет подсветку, а сам дом выглядит как несколько кубов.
На площади 223 квадратных метров расположились пять спален, кухня, гостиная, кабинет, три санузла.
Все комнаты выполнены в светлых тонах, с деревянной мебелью и полами. В коридорах и гостиной есть лепнина в виде растительных узоров. В зоне санузлов и ванной — этно-рисунки и северный олень.