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Posted 24 февраля, 12:38

Published 24 февраля, 12:38

Modified 24 февраля, 12:40

Updated 24 февраля, 12:40

В Удачном за 32 миллиона продают пятикомнатный особняк с подсветкой

В Удачном за 32 миллиона продают пятикомнатный особняк с подсветкой

24 февраля 2025, 12:38
Фото: www.avito.ru.
За 32 миллиона рублей выставили на продажу пятикомнатный особняк с подсветкой в красноярском Удачном.

Двухэтажный дом выставили на продажу на «Авито». Его фасад имеет подсветку, а сам дом выглядит как несколько кубов.

Фото: www.avito.ru

На площади 223 квадратных метров расположились пять спален, кухня, гостиная, кабинет, три санузла.

Фото: www.avito.ru

Все комнаты выполнены в светлых тонах, с деревянной мебелью и полами. В коридорах и гостиной есть лепнина в виде растительных узоров. В зоне санузлов и ванной — этно-рисунки и северный олень.

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