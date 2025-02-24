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Posted 24 февраля, 06:37

Published 24 февраля, 06:37

Modified 24 февраля, 08:16

Updated 24 февраля, 08:16

Арбенина выступила с аншлагом в Красноярске и спела с девочкой из Томска

Арбенина выступила с аншлагом в Красноярске и спела с девочкой из Томска

24 февраля 2025, 06:37
Фото: Елизавета Козуб, соцсети / vk.com/arbenina_fan_group.
23 февраля в Красноярске прошел концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы». Выступление состоялось во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина.

Артистка часто исполняет песни вместе со зрителями. В этот раз на сцену поднялась девочка Настя из Томска. Девочка специально приехала на концерт с родителями. Настя попросила спеть песню «Короны», потому что «учила ее».

«Я тоже», — пошутила Арбенина.

После песни Арбенина спросила, как долго девочка ехала в Красноярск.

«Всю ночь», — прокричали из зала родные девочки.
«Не надо нам здесь помогать, у нас все нормально», — ответила артистка.
«Мы с вечера до утра ехали», — уточнила Настя.
«Скажи всем в Томске, всем своим знакомым скажи: „Ну, была там на концерте у Арбениной, пела с ней песню. Ну она так ничего выглядит, все в порядке с ней. Такая была веселенькая. Как один мой друг армянин говорит, веселенькая. Веселенькая была“. Мы очень хотим приехать в Томск, чтобы ты больше на поезде не ехала, а просто вышла бы из дома и пошла бы на концерт. А еще скажи, что мы это обязательно сделаем, что мы в Томск обязательно приедем. Хорошо?» — сказала Арбенина.

Красноярцы оставляют в соцсетях отзывы на концерт. Многие остались довольны.

«Диана Арбенина как всегда огонь».
Видео: Елизавета Козуб, соцсети.
«Она лучшая! Было зажигательно!»
«Обожаю! Зажгла харизмой и самоотдачей».
Видео: Анастасия Архип, соцсети.

Проведение концерта Арбениной ранее раскритиковала депутат заксобрания Красноярского края Елена Пензина. Она написала, что Лолита Милявская и Диана Арбенина «хорошо известны своим отношением к СВО», и заявила, что «предателям не место на сцене».

В сети начались споры. Многие стали защищать артистов, однако были и те, кто поддержал депутата. Лолита высмеяла заявление Пензиной, после чего депутат ответила певице. Арбенина отвечать публично депутату не стала.

В итоге оба концерта состоялись. Как прошел концерт Лолиты, мы писали тут.

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