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Posted 25 февраля, 09:53

Published 25 февраля, 09:53

Modified 25 февраля, 12:12

Updated 25 февраля, 12:12

Красноярцы оценили предложение Путина о совместном с США производстве алюминия

Что красноярцы думают о совместном с США производстве алюминия в крае? Собрали мнения

25 февраля 2025, 09:53
Фото: freepik.com.

Красноярцы оценили предложение Путина о совместном с США производстве алюминия

Владимир Путин предложил вместе с американскими компаниями запустить в Красноярском крае производство алюминия. «Проспект Мира» собрал реакции красноярцев на это.

Владимир Путин в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным заявил, что Россия и США могли бы подумать о совместной работе по производству алюминия в Красноярском крае.

По предварительным оценкам, стоимость проекта может составить около 15 миллиардов долларов.

«ПМ» решил посмотреть, как красноярцы относятся к этому предложению. В соцсетях многие раскритиковали идею Путина. Люди не понимают и удивляются, почему президент изменил риторику в отношении США и теперь они стали партнерами России.

«Они же наши враги. Россия вроде как воюет против США и коллективного Запада. Получается, уже не враги? Самое быстрое переобувание»
«Выражение „Одна на всех — мы за ценой не постоим“ заиграло новыми красками»
«Ахаха, с проклятыми натовцами. Шах и мат всем, кто с телеком вместо мозгов, где ещё вчера говорили, что Америка — враг и хочет захватить наши ресурсы. Вот у них теперь биполярочка, наверное»
«Это что типа „Держи друзей близко, а врагов ещё ближе“?»
«Я уже запутался. Запад развалить Россию хочет или это партнёры?»
«Так мы уже опять дружим с США или я ничего не понял? Не дружили же!»
«Они Сибирь хотят к рукам прибрать, вот начало…»
«Ничего нового. Как Россия была сырьевой колонией США, так и останется»
«Занавес!»

Некоторые пользователи отмечают, что в Красноярском крае уже сейчас нечем дышать, и не понимают, зачем строить еще один завод.

«Собираю чемодан. Сейчас уже катастрофа и дышать нечем, а что дальше?»
«В Красноярском крае как раз не хватает ещё завода с трубой побольше»
«Итак дышим хрен знает чем. Давайте построим еще парочку алюминиевых заводов»
«Это будут похороны. Здесь итак дышать нечем, ибо ни одно предприятие не ставит системы очистки, а еще производство алюминия… Придется переезжать»
«Под Москвой свои проекты рассматривайте, в Сибири и без вас воздуха не хватает!»
«Ну что, все перебираемся за Урал? Там здоровье россиян берегут лучше»
«Ну, теперь точно задохнемся от „черного неба"»

Однако есть комментарии с поддержкой идеи Путина. В них отмечают, что запуск совместного с американцами производства будет выгоден всем.

«Мы видим, что алюминий очень необходим США, а Россия могла бы предоставить такие возможности. У нас есть отличные места для производства в Красноярском крае»
«Мы и раньше с ними торговали металлами, а теперь они будут вкладываться еще в разработку и добычу этих металлов. Выгодно всем»
«Пусть США вкладывают в развитие России, нам это только в плюс будет»
«Вполне нормальная ситуация и давно пора нужно развивать отношения, торговые в том числе»
«Такие совместные проекты принесут развитие краю. Бестолочам не понять»
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