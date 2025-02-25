Губернатор Котюков поручил повысить рождаемость в крае. Каким образом?

В 2025 году в Красноярском крае ввели новую выплату — матерям будут выплачивать по 100 тысяч рублей за рождение первого ребенка до 23 лет. Часть красноярцев посчитали инициативу бессмысленной, а кто-то увидел в этом дискриминацию.