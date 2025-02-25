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Posted 25 февраля, 06:48

Published 25 февраля, 06:48

Modified 25 февраля, 07:21

Updated 25 февраля, 07:21

Губернатор Котюков поручил повысить рождаемость в крае. Каким образом?

Губернатор Котюков поручил повысить рождаемость в крае. Каким образом?

25 февраля 2025, 06:48
Фото: Александр Черных, krskstate.ru / 1MI.
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков поручил «усилить» работу по «улучшению демографической ситуации» в Красноярском крае. Рассказываем, что предлагают глава края и красноярцы.

Котюков заявил, что Красноярский край «немного опережает» средний уровень рождаемости по РФ, но есть еще «много нерешенных демографических вопросов».

По мнению губернатора, необходимо улучшить «меры социальной поддержки семей, пропаганду семейных ценностей, психологическую помощь будущим мамам и семьям».

По данным правительства, сейчас в крае ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка получают матери более 200 тысяч детей. 51 тысяча многодетных семей «обеспечена мерами социальной поддержки».

В 2025 году в Красноярском крае ввели новую выплату — матерям будут выплачивать по 100 тысяч рублей за рождение первого ребенка до 23 лет. Часть красноярцев посчитали инициативу бессмысленной, а кто-то увидел в этом дискриминацию.

В ответ в соцсетях красноярцы стали предлагать свои варианты мер поддержки, которые «улучшат демографическую ситуацию»:

«Обеспечьте молодых жильем бесплатно».
«Сократить чиновников в три раза, урезать зарплаты депутатам, коррупционное имущество и деньги конфисковать и пустить высвободившиеся триллионы на жилье молодым родителям, бесплатные садики и школы».
«Комфортную среду надо создавать».
  • Красноярский край в 2024 году достиг исторического дна по уровню рождаемости. Такого не было с 1999 года. За январь–июнь 2024 года коэффициент рождаемости в крае составил 8,8 рождения на 1000 человек. До этого самый низкий показатель в регионе зафиксировали в 1999 году — он составил около 9 рождений на 1000 человек.
  • Начальник отдела по вопросам семьи, материнства и детства министерства соцполитики края Сергей Семёнов заявлял, что в 2024 году в крае родилось около 24 тысяч детей, сто лет назад родилось около 60 тысяч детей, десять лет назад — 41 тысяча.
  • Спрос на детские товары в Сибири упал, в том числе в Красноярском крае. Эксперты связывают это с низким уровнем рождаемости. А в частных детсадах Красноярска из-за падения рождаемости не хватает детей для формирования групп.
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#София Штейнберг#Люди#Общество#Красноярск#Дети#Красноярский край#Рождаемость#Демографическая ситуация#Поддержка
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