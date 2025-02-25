Губернатор Котюков поручил повысить рождаемость в крае. Каким образом?

Posted 25 февраля, 06:48
Published 25 февраля, 06:48
Modified 25 февраля, 07:21
Updated 25 февраля, 07:21
Котюков заявил, что Красноярский край «немного опережает» средний уровень рождаемости по РФ, но есть еще «много нерешенных демографических вопросов».
По мнению губернатора, необходимо улучшить «меры социальной поддержки семей, пропаганду семейных ценностей, психологическую помощь будущим мамам и семьям».
По данным правительства, сейчас в крае ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка получают матери более 200 тысяч детей. 51 тысяча многодетных семей «обеспечена мерами социальной поддержки».
В 2025 году в Красноярском крае ввели новую выплату — матерям будут выплачивать по 100 тысяч рублей за рождение первого ребенка до 23 лет. Часть красноярцев посчитали инициативу бессмысленной, а кто-то увидел в этом дискриминацию.
В ответ в соцсетях красноярцы стали предлагать свои варианты мер поддержки, которые «улучшат демографическую ситуацию»:
«Обеспечьте молодых жильем бесплатно».
«Сократить чиновников в три раза, урезать зарплаты депутатам, коррупционное имущество и деньги конфисковать и пустить высвободившиеся триллионы на жилье молодым родителям, бесплатные садики и школы».
«Комфортную среду надо создавать».